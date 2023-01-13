Убьют нас, как убили поляков: сенатор из Оклахомы потребовал запретить обучение ВСУ на территории штата
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам заявил, что сделает все возможное, чтобы не пустить украинских военных на территорию своего штата для прохождения обучения использованию систем ПВО Patriot. Свою позицию он объяснил 12 января в Twitter
"Я только что зарегистрировал параллельную резолюцию, чтобы не допустить иностранных солдат на территорию Оклахомы. Пентагон планирует отправить украинских военнослужащих в Оклахому для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны", - заявил Дам, призвав жителей Оклахомы присоединиться к его протесту.
15 ноября 2022 года на территорию Польши, в селе Пшеводов Люблинского воеводства в 8 км от границы с Украиной, упала ракета С-300, в результате погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что атаку совершила Россия и призывал блок НАТО к решительным действиям. Однако президент США Джо Байден заявил, что вероятность принадлежности ракеты России, мала. После чего польский лидер Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признали, что С-300, упавшую в Пшеводуве, запустили ВСУ.
Параллельную резолюцию должны принять отдельно обе палаты федерального или местного конгресса, но законодательной силы такой документ не имеет.