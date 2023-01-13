https://ukraina.ru/20230113/1042600794.html

Убьют нас, как убили поляков: сенатор из Оклахомы потребовал запретить обучение ВСУ на территории штата

Убьют нас, как убили поляков: сенатор из Оклахомы потребовал запретить обучение ВСУ на территории штата - 13.01.2023 Украина.ру

Убьют нас, как убили поляков: сенатор из Оклахомы потребовал запретить обучение ВСУ на территории штата

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам заявил, что сделает все возможное, чтобы не пустить украинских военных на территорию своего штата для прохождения обучения использованию систем ПВО Patriot. Свою позицию он объяснил 12 января в Twitter

2023-01-13T10:40

2023-01-13T10:40

2023-01-13T10:40

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15 ноября 2022 года на территорию Польши, в селе Пшеводов Люблинского воеводства в 8 км от границы с Украиной, упала ракета С-300, в результате погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что атаку совершила Россия и призывал блок НАТО к решительным действиям. Однако президент США Джо Байден заявил, что вероятность принадлежности ракеты России, мала. После чего польский лидер Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признали, что С-300, упавшую в Пшеводуве, запустили ВСУ.Параллельную резолюцию должны принять отдельно обе палаты федерального или местного конгресса, но законодательной силы такой документ не имеет.

https://ukraina.ru/20230113/1042600405.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, сша, военная помощь, зрк patriot, оклахома