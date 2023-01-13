https://ukraina.ru/20230113/1042600405.html

Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре

Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре - 13.01.2023 Украина.ру

Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре

Украинский военный, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", передал 12 января телеканал CNN

2023-01-13T09:38

2023-01-13T09:38

2023-01-13T10:02

денис пушилин

соледар

всу

новости

приказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0c/1040759070_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_9db5d9697a6a08ea38cd6e139d641d71.jpg

"Мы пытались отступить, но русские уже там. Если сегодня (в четверг) не будет приказа об отступлении, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем выведены. А теперь нас просто бросили", - сказал он телеканалу по телефону.По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы.Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.

https://ukraina.ru/20230113/1042596595.html

соледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, соледар, всу, новости, приказ