Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре - 13.01.2023 Украина.ру
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Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре - 13.01.2023 Украина.ру
Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
Украинский военный, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", передал 12 января телеканал CNN
2023-01-13T09:38
2023-01-13T10:02
денис пушилин
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"Мы пытались отступить, но русские уже там. Если сегодня (в четверг) не будет приказа об отступлении, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем выведены. А теперь нас просто бросили", - сказал он телеканалу по телефону.По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы.Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.
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денис пушилин, соледар, всу, новости, приказ
Денис Пушилин, Соледар, ВСУ, Новости, приказ

Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре

09:38 13.01.2023 (обновлено: 10:02 13.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУколонна бронетехники ВСУ
колонна бронетехники ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинский военный, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", передал 12 января телеканал CNN
"Мы пытались отступить, но русские уже там. Если сегодня (в четверг) не будет приказа об отступлении, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем выведены. А теперь нас просто бросили", - сказал он телеканалу по телефону.
По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы.

"Судя по звукам боя, другие подразделения либо отступили, либо получили приказ отступить", - добавил он.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
07:59
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военныеЖитель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах, когда в город вошли российские военные, передает 13 января РИА Новости
 
Денис ПушилинСоледарВСУНовостиприказ
 
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