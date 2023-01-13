Украинский солдат пожаловался, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
09:38 13.01.2023 (обновлено: 10:02 13.01.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУколонна бронетехники ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинский военный, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", передал 12 января телеканал CNN
"Мы пытались отступить, но русские уже там. Если сегодня (в четверг) не будет приказа об отступлении, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем выведены. А теперь нас просто бросили", - сказал он телеканалу по телефону.
По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы.
"Судя по звукам боя, другие подразделения либо отступили, либо получили приказ отступить", - добавил он.
Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.