https://ukraina.ru/20230112/1042582218.html
Сколько их всего? Военный эксперт о том, без чего Россия в скором времени оставит бесконечную армию ВСУ
Сколько их всего? Военный эксперт о том, без чего Россия в скором времени оставит бесконечную армию ВСУ - 12.01.2023 Украина.ру
Сколько их всего? Военный эксперт о том, без чего Россия в скором времени оставит бесконечную армию ВСУ
На линии фронта ВСУ имеют примерно 250 тысяч человек и 250 тысяч на ротации. Всего речь идет о 500 тысяч человек, но тяжелого вооружения на эту группировку не хватает. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-12T15:30
2023-01-12T15:30
2023-01-12T15:30
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У частей на ротации (например, тех, кто находится на границе с Белоруссией), его точно нет. А если тяжелое вооружение в основном находится на линии фронта, не очень понятно, за счет чего будут формироваться эти два-три корпуса. Западные поставки есть, но они идут не в том объеме, который нужен. А при отступлении противник не сможет вывезти поврежденную технику. Она останется на поле боя, пояснил специалист.Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс, авиация, белоруссия, киев, украина
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс, авиация, Белоруссия, Киев, Украина
Сколько их всего? Военный эксперт о том, без чего Россия в скором времени оставит бесконечную армию ВСУ
На линии фронта ВСУ имеют примерно 250 тысяч человек и 250 тысяч на ротации. Всего речь идет о 500 тысяч человек, но тяжелого вооружения на эту группировку не хватает. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
У частей на ротации (например, тех, кто находится на границе с Белоруссией), его точно нет. А если тяжелое вооружение в основном находится на линии фронта, не очень понятно, за счет чего будут формироваться эти два-три корпуса. Западные поставки есть, но они идут не в том объеме, который нужен. А при отступлении противник не сможет вывезти поврежденную технику. Она останется на поле боя, пояснил специалист.
"Сейчас противник бросает в бой авиацию, которую он всячески пытался сохранить. Но этой авиации тоже не хватает. Самое же печальное для Украины состоит в том, что у нее почти разрушена ремонтная база. Они даже не смогут сделать активную защиту брони", - указал Евсеев.
Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.