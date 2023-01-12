https://ukraina.ru/20230112/1042582218.html

Сколько их всего? Военный эксперт о том, без чего Россия в скором времени оставит бесконечную армию ВСУ

Сколько их всего? Военный эксперт о том, без чего Россия в скором времени оставит бесконечную армию ВСУ - 12.01.2023 Украина.ру

Сколько их всего? Военный эксперт о том, без чего Россия в скором времени оставит бесконечную армию ВСУ

На линии фронта ВСУ имеют примерно 250 тысяч человек и 250 тысяч на ротации. Всего речь идет о 500 тысяч человек, но тяжелого вооружения на эту группировку не хватает. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-12T15:30

2023-01-12T15:30

2023-01-12T15:30

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У частей на ротации (например, тех, кто находится на границе с Белоруссией), его точно нет. А если тяжелое вооружение в основном находится на линии фронта, не очень понятно, за счет чего будут формироваться эти два-три корпуса. Западные поставки есть, но они идут не в том объеме, который нужен. А при отступлении противник не сможет вывезти поврежденную технику. Она останется на поле боя, пояснил специалист.Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс, авиация, белоруссия, киев, украина