"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине - 12.01.2023 Украина.ру
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"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине
"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине - 12.01.2023 Украина.ру
"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине
Передача Украине Польшей роты танков Leopard ("Леопард") является политическим пиаром. Таким мнением поделился 12 января в своем телеграм-канале командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай"
2023-01-12T10:59
2023-01-12T10:59
танки
польша
украина
пиар
новости
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"Насколько мне известно, Польша уже передала Украине около 270 танков разных модификаций, собранных по всем странам [бывшего] Варшавского договора, а планируемая передача "Леопардов" свидетельствует о том, что "наследие дружбы с СССР" уже закончилось. Теперь пришло время утилизации старья, но уже натовского образца. Вообще поставка десяти танков - это как капля в море потребностей ВСУ. Больше похоже на политический пиар", - написал он.При этом пока неизвестно, какую именно модификацию танков получат ВС Украины, добавил Новиков.Накануне президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции. По словам Дуды, для реализации этого должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования. Зеленский в свою очередь заявил, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине.
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танки, польша, украина, пиар, новости
танки, Польша, Украина, пиар, Новости

"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине

10:59 12.01.2023
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
Читать в
Передача Украине Польшей роты танков Leopard ("Леопард") является политическим пиаром. Таким мнением поделился 12 января в своем телеграм-канале командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай"
"Насколько мне известно, Польша уже передала Украине около 270 танков разных модификаций, собранных по всем странам [бывшего] Варшавского договора, а планируемая передача "Леопардов" свидетельствует о том, что "наследие дружбы с СССР" уже закончилось. Теперь пришло время утилизации старья, но уже натовского образца. Вообще поставка десяти танков - это как капля в море потребностей ВСУ. Больше похоже на политический пиар", - написал он.

При этом пока неизвестно, какую именно модификацию танков получат ВС Украины, добавил Новиков.

Накануне президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции. По словам Дуды, для реализации этого должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования.
Зеленский в свою очередь заявил, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине.
танк леопард - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
09:58
Заседание СБ ООН, танки из Польши. Главное на Украине на утро 12 январяРоссия анонсировала проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине. Президент Польши Анджей Дуда пояснил, почему Украине передадут лишь одну роту танков
 
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