https://ukraina.ru/20230112/1042564807.html

"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине

"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине - 12.01.2023 Украина.ру

"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине

Передача Украине Польшей роты танков Leopard ("Леопард") является политическим пиаром. Таким мнением поделился 12 января в своем телеграм-канале командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай"

2023-01-12T10:59

2023-01-12T10:59

2023-01-12T10:59

танки

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новости

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"Насколько мне известно, Польша уже передала Украине около 270 танков разных модификаций, собранных по всем странам [бывшего] Варшавского договора, а планируемая передача "Леопардов" свидетельствует о том, что "наследие дружбы с СССР" уже закончилось. Теперь пришло время утилизации старья, но уже натовского образца. Вообще поставка десяти танков - это как капля в море потребностей ВСУ. Больше похоже на политический пиар", - написал он.При этом пока неизвестно, какую именно модификацию танков получат ВС Украины, добавил Новиков.Накануне президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции. По словам Дуды, для реализации этого должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования. Зеленский в свою очередь заявил, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине.

https://ukraina.ru/20230112/1042561932.html

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танки, польша, украина, пиар, новости