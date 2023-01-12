"Капля в море": военный ЛНР назвал пиаром передачу Польшей танков Украине
© Public domainТанк Leopard 2A4
© Public domain
Передача Украине Польшей роты танков Leopard ("Леопард") является политическим пиаром. Таким мнением поделился 12 января в своем телеграм-канале командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай"
"Насколько мне известно, Польша уже передала Украине около 270 танков разных модификаций, собранных по всем странам [бывшего] Варшавского договора, а планируемая передача "Леопардов" свидетельствует о том, что "наследие дружбы с СССР" уже закончилось. Теперь пришло время утилизации старья, но уже натовского образца. Вообще поставка десяти танков - это как капля в море потребностей ВСУ. Больше похоже на политический пиар", - написал он.
При этом пока неизвестно, какую именно модификацию танков получат ВС Украины, добавил Новиков.
Накануне президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции. По словам Дуды, для реализации этого должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования.
При этом пока неизвестно, какую именно модификацию танков получат ВС Украины, добавил Новиков.
Накануне президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции. По словам Дуды, для реализации этого должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования.
Зеленский в свою очередь заявил, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине.