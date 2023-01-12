Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке - 12.01.2023 Украина.ру
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Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке
Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке - 12.01.2023 Украина.ру
Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке
В четверг 12 января ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, ранены три человека. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики
2023-01-12T10:50
2023-01-12T10:50
новости
обстрелы
донецк
всу
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"ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в сообщении.Днем ранее в результате обстрела ВСУ в Донецке один человек погиб, девять получили ранения.Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни", рассказала в интервью Украина.ру адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.Она добавила, что в городе остались только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.
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новости, обстрелы, донецк, всу
Новости, обстрелы, Донецк, ВСУ

Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке

10:50 12.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В четверг 12 января ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, ранены три человека. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики
"ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в сообщении.
Днем ранее в результате обстрела ВСУ в Донецке один человек погиб, девять получили ранения.
Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни", рассказала в интервью Украина.ру адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.
Она добавила, что в городе остались только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:00
Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января
 
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