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Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке

Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке - 12.01.2023 Украина.ру

Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке

В четверг 12 января ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, ранены три человека. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики

2023-01-12T10:50

2023-01-12T10:50

2023-01-12T10:50

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"ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в сообщении.Днем ранее в результате обстрела ВСУ в Донецке один человек погиб, девять получили ранения.Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни", рассказала в интервью Украина.ру адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.Она добавила, что в городе остались только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.

https://ukraina.ru/20230110/1042507469.html

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новости, обстрелы, донецк, всу