https://ukraina.ru/20230112/1042563996.html
Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке
Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке - 12.01.2023 Украина.ру
Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке
В четверг 12 января ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, ранены три человека. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики
2023-01-12T10:50
2023-01-12T10:50
2023-01-12T10:50
новости
обстрелы
донецк
всу
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"ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в сообщении.Днем ранее в результате обстрела ВСУ в Донецке один человек погиб, девять получили ранения.Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни", рассказала в интервью Украина.ру адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.Она добавила, что в городе остались только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.
https://ukraina.ru/20230110/1042507469.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, донецк, всу
Власти сообщили о пострадавших от обстрела ВСУ в Донецке
В четверг 12 января ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, ранены три человека. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики
"ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в сообщении.
Днем ранее в результате обстрела ВСУ в Донецке один человек погиб, девять получили ранения.
Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни", рассказала в интервью
Украина.ру адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.
Она добавила, что в городе остались только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.