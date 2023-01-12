Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье - 12.01.2023 Украина.ру
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Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье - 12.01.2023 Украина.ру
Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Взрывы прозвучали в ночь на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-01-12T10:23
2023-01-12T10:23
новости
владимир рогов
запорожье
взрывы
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"Сегодня начиная с 04:00 [мск] в областном центре [Запорожской области], временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал он.Как указал Рогов, по предварительной информации, взрывы произошли на объектах, где "была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ", а также инфраструктурные объекты, используемые украинскими властями в военных целях.
https://ukraina.ru/20230102/1042356147.html
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новости, владимир рогов, запорожье, взрывы, всу
Новости, Владимир Рогов, Запорожье, взрывы, ВСУ

Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье

10:23 12.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Взрывы прозвучали в ночь на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"Сегодня начиная с 04:00 [мск] в областном центре [Запорожской области], временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал он.

Как указал Рогов, по предварительной информации, взрывы произошли на объектах, где "была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ", а также инфраструктурные объекты, используемые украинскими властями в военных целях.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 15:01
Новая воздушная тревога: сообщается о взрывах в Николаевской и Черкасской областях УкраиныНа Украине снова объявлена воздушная тревога. Местный телеканал "Пятый" 2 января сообщает о взрывах в Николаевской и Черкасской областях страны
 
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