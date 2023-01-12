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Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье - 12.01.2023 Украина.ру

Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье

Взрывы прозвучали в ночь на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале

2023-01-12T10:23

2023-01-12T10:23

2023-01-12T10:23

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"Сегодня начиная с 04:00 [мск] в областном центре [Запорожской области], временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал он.Как указал Рогов, по предварительной информации, взрывы произошли на объектах, где "была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ", а также инфраструктурные объекты, используемые украинскими властями в военных целях.

https://ukraina.ru/20230102/1042356147.html

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новости, владимир рогов, запорожье, взрывы, всу