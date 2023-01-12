https://ukraina.ru/20230112/1042563100.html
Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье - 12.01.2023 Украина.ру
Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Взрывы прозвучали в ночь на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-01-12T10:23
2023-01-12T10:23
2023-01-12T10:23
новости
владимир рогов
запорожье
взрывы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_0:70:2903:1703_1920x0_80_0_0_2ff99374ce912cb5e437cea6bed705b1.jpg
"Сегодня начиная с 04:00 [мск] в областном центре [Запорожской области], временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал он.Как указал Рогов, по предварительной информации, взрывы произошли на объектах, где "была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ", а также инфраструктурные объекты, используемые украинскими властями в военных целях.
https://ukraina.ru/20230102/1042356147.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_90c4a89f8d6949cc09839259e60fbebd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, запорожье, взрывы, всу
Новости, Владимир Рогов, Запорожье, взрывы, ВСУ
Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Взрывы прозвучали в ночь на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале