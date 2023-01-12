Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042562285.html
Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара
Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара
Сообщения украинских СМИ о "зеленом коридоре" для окруженных в Соледаре бойцов ВСУ – просто "дешевый сценарий", написал 12 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин
2023-01-12T11:43
2023-01-12T11:43
новости
соледар
денис пушилин
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041508792_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_a6d1722df80772d2c1c4d1eb18419dac.jpg
Для сравнения он привел Сталинградскую битву Великой Отечественной войны.Накануне вечером владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил зачистку всей территории Соледара и заявил о 500 погибших украинских военных."То, что доломали Соледар, — это очень большой оперативный успех, потому что противник готовился к войне, и мы готовились к войне", — заявил в среду полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан. По его словам, укрепрайоны ВСУ, расположенные на этом участке фронта, одни из самых мощных и строились восемь лет.По словам Трухана, 815 километров линии боевого соприкосновения СВО — это только одна из задач вооруженных сил.
https://ukraina.ru/20230111/1042551504.html
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041508792_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f5d4427ae9ddd4626a745f6cc288.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, соледар, денис пушилин, всу, спецоперация
Новости, Соледар, Денис Пушилин, ВСУ, Спецоперация

Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара

11:43 12.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Сообщения украинских СМИ о "зеленом коридоре" для окруженных в Соледаре бойцов ВСУ – просто "дешевый сценарий", написал 12 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин
Для сравнения он привел Сталинградскую битву Великой Отечественной войны.

Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн".

Накануне вечером владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил зачистку всей территории Соледара и заявил о 500 погибших украинских военных.
"То, что доломали Соледар, — это очень большой оперативный успех, потому что противник готовился к войне, и мы готовились к войне", — заявил в среду полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.
По его словам, укрепрайоны ВСУ, расположенные на этом участке фронта, одни из самых мощных и строились восемь лет.
По словам Трухана, 815 километров линии боевого соприкосновения СВО — это только одна из задач вооруженных сил.
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 19:10
Новый командующий группировкой войск РФ Герасимов, зачистка Соледара, танки для ВСУ. Итоги 11 января
 
НовостиСоледарДенис ПушилинВСУСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара
14:00Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США
13:59Опасные полёты. Как и зачем США провоцируют Китай
13:51Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина
13:45Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос
13:40Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
13:36Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен
13:25Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия
13:23Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
13:06Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине
13:05Анатолий Прилепский о феномене донецких коммунальщиков: Страх помогает человеку выжить
13:02"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине
13:00Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
12:56Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине
12:50Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат
12:34Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине
12:31На Дуду Россия ответила Герасимовым
12:31Упорство немцев, неприятности Порошенко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 12 января
12:25Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцам - СМИ
12:19Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"
Лента новостейМолния