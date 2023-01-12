https://ukraina.ru/20230112/1042562285.html
Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара
Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара
Сообщения украинских СМИ о "зеленом коридоре" для окруженных в Соледаре бойцов ВСУ – просто "дешевый сценарий", написал 12 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин
2023-01-12T11:43
2023-01-12T11:43
2023-01-12T11:43
новости
соледар
денис пушилин
всу
спецоперация
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Для сравнения он привел Сталинградскую битву Великой Отечественной войны.Накануне вечером владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил зачистку всей территории Соледара и заявил о 500 погибших украинских военных."То, что доломали Соледар, — это очень большой оперативный успех, потому что противник готовился к войне, и мы готовились к войне", — заявил в среду полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан. По его словам, укрепрайоны ВСУ, расположенные на этом участке фронта, одни из самых мощных и строились восемь лет.По словам Трухана, 815 километров линии боевого соприкосновения СВО — это только одна из задач вооруженных сил.
https://ukraina.ru/20230111/1042551504.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соледар, денис пушилин, всу, спецоперация
Новости, Соледар, Денис Пушилин, ВСУ, Спецоперация
Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о спасении солдат ВСУ и Соледара
Сообщения украинских СМИ о "зеленом коридоре" для окруженных в Соледаре бойцов ВСУ – просто "дешевый сценарий", написал 12 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин
Для сравнения он привел Сталинградскую битву Великой Отечественной войны.
Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн".
Накануне вечером владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил зачистку всей территории Соледара и заявил о 500 погибших украинских военных.
"То, что доломали Соледар, — это очень большой оперативный успех, потому что противник готовился к войне, и мы готовились к войне", — заявил в среду полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.
По его словам, укрепрайоны ВСУ, расположенные на этом участке фронта, одни из самых мощных и строились восемь лет.
По словам Трухана, 815 километров линии боевого соприкосновения СВО — это только одна из задач вооруженных сил.