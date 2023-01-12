https://ukraina.ru/20230112/1042560981.html

В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время

В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время - 12.01.2023 Украина.ру

В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время

К весеннему призыву 2023 года в России могут повысить призывной возраст до 30 лет, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в комментарии "Парламентской газете"

2023-01-12T09:47

2023-01-12T09:47

2023-01-12T09:50

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Процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно - полный переход может занять до трех лет, сообщил он.До того, как этот процесс будет завершен, по словам Картаполова, каждый военкомат будет самостоятельно разбираться, сколько людей попадает под новые требования."Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", - пояснил депутат.Изменения в правилах призыва требуют комплекс поправок в законодательство, отметил Картаполов.Несколькими днями ранее, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян не слушать сплетни о "новой волне мобилизации" в Telegram.

https://ukraina.ru/20230110/1042498665.html

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новости, призыв, армия, госдума, россия