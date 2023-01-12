В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время - 12.01.2023 Украина.ру
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В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время
В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время - 12.01.2023 Украина.ру
В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время
К весеннему призыву 2023 года в России могут повысить призывной возраст до 30 лет, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в комментарии "Парламентской газете"
2023-01-12T09:47
2023-01-12T09:50
новости
призыв
армия
госдума
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Процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно - полный переход может занять до трех лет, сообщил он.До того, как этот процесс будет завершен, по словам Картаполова, каждый военкомат будет самостоятельно разбираться, сколько людей попадает под новые требования."Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", - пояснил депутат.Изменения в правилах призыва требуют комплекс поправок в законодательство, отметил Картаполов.Несколькими днями ранее, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян не слушать сплетни о "новой волне мобилизации" в Telegram.
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новости, призыв, армия, госдума, россия
Новости, призыв, Армия, Госдума, Россия

В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время

09:47 12.01.2023 (обновлено: 09:50 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в Президентский полк
Отправка призывников на службу в Президентский полк - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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К весеннему призыву 2023 года в России могут повысить призывной возраст до 30 лет, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в комментарии "Парламентской газете"
Процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно - полный переход может занять до трех лет, сообщил он.
До того, как этот процесс будет завершен, по словам Картаполова, каждый военкомат будет самостоятельно разбираться, сколько людей попадает под новые требования.
"Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", - пояснил депутат.
Изменения в правилах призыва требуют комплекс поправок в законодательство, отметил Картаполов.
Несколькими днями ранее, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян не слушать сплетни о "новой волне мобилизации" в Telegram.
Выдрин коллаж
10 января, 15:04
Русский путь. Какой должна быть наша мобилизацияЕсть у меня замечательная знакомая Алина Бородаева. Одна из руководителей и фанатов Федерации русского хоккея. Люблю с ней неторопливо порассуждать, порой поспорить о судьбах большого спорта в державе. Хотя спорим редко — взгляды почти сходятся
 
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