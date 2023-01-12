https://ukraina.ru/20230112/1042558066.html

Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие

Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие - 12.01.2023 Украина.ру

Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие

Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят ужас на США. Об этом сообщил на днях обозреватель Луи Маззанти в статье для американского издания Popular Mechanics.

2023-01-12T08:13

2023-01-12T08:13

2023-01-12T08:39

новости

оружие

сша

россия

ракета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102259/31/1022593137_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_5464a14a3a270fed5589ced4304d2257.jpg

"Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные", - говорится в материале.По мнению Маззанти, лидером "рейтинга ужаса" стали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить в ходе спецоперации на Украине. Эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.Обозреватель описал и ракеты "Циркон", которые стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки. Кроме того, у России имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров, отметил автор статьи.Американский военные также вынуждены признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр".Маззанти сделал вывод, что Россия достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подобрались к успехам Москвы.Ранее американский журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для их ВВС.

https://ukraina.ru/20230108/1042438370.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, сша, россия, ракета