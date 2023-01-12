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Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие
Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие - 12.01.2023 Украина.ру
Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие
Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят ужас на США. Об этом сообщил на днях обозреватель Луи Маззанти в статье для американского издания Popular Mechanics.
2023-01-12T08:13
2023-01-12T08:13
2023-01-12T08:39
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"Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные", - говорится в материале.По мнению Маззанти, лидером "рейтинга ужаса" стали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить в ходе спецоперации на Украине. Эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.Обозреватель описал и ракеты "Циркон", которые стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки. Кроме того, у России имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров, отметил автор статьи.Американский военные также вынуждены признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр".Маззанти сделал вывод, что Россия достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подобрались к успехам Москвы.Ранее американский журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для их ВВС.
https://ukraina.ru/20230108/1042438370.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оружие, сша, россия, ракета
Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие
08:13 12.01.2023 (обновлено: 08:39 12.01.2023)
Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят ужас на США. Об этом сообщил на днях обозреватель Луи Маззанти в статье для американского издания Popular Mechanics.
"Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные", - говорится
в материале.
По мнению Маззанти, лидером "рейтинга ужаса" стали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить в ходе спецоперации на Украине.
Эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.
Обозреватель описал и ракеты "Циркон", которые стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки.
Кроме того, у России имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров, отметил автор статьи.
Американский военные также вынуждены признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр".
Маззанти сделал вывод, что Россия достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подобрались к успехам Москвы.
Ранее американский журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для их ВВС.