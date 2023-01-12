https://ukraina.ru/20230112/1042557237.html

Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов

Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов - 12.01.2023 Украина.ру

Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов

Военные РФ придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал "Арсенал Отечества"

2023-01-12T07:53

2023-01-12T07:53

2023-01-12T08:10

разведка

противник

вс рф

новости

смартфон

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В Вооруженных силах РФ применяются различные комплексы звуковой и звукотепловой разведки, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерийских подразделений противника и выдают координаты для их поражения. Однако наряду с ними военные на фронте используют и нештатные средства звуковой разведки.Как уточняет журнал, синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами. Полученные данные передаются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты цели.В статье отмечается, что такой способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей противника и в основном его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.

https://ukraina.ru/20230105/1042404440.html

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разведка, противник, вс рф, новости, смартфон