Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов
07:53 12.01.2023 (обновлено: 08:10 12.01.2023)
Военные РФ придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал "Арсенал Отечества"
В Вооруженных силах РФ применяются различные комплексы звуковой и звукотепловой разведки, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерийских подразделений противника и выдают координаты для их поражения.
Однако наряду с ними военные на фронте используют и нештатные средства звуковой разведки.
"Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении 3-6 километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", - указывается в публикации.
Как уточняет журнал, синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами.
Полученные данные передаются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты цели.
В статье отмечается, что такой способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей противника и в основном его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
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