Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов - 12.01.2023 Украина.ру
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Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов
Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов - 12.01.2023 Украина.ру
Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов
Военные РФ придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал "Арсенал Отечества"
2023-01-12T07:53
2023-01-12T08:10
разведка
противник
вс рф
новости
смартфон
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В Вооруженных силах РФ применяются различные комплексы звуковой и звукотепловой разведки, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерийских подразделений противника и выдают координаты для их поражения. Однако наряду с ними военные на фронте используют и нештатные средства звуковой разведки.Как уточняет журнал, синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами. Полученные данные передаются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты цели.В статье отмечается, что такой способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей противника и в основном его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
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разведка, противник, вс рф, новости, смартфон
разведка, противник, ВС РФ, Новости, смартфон

Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов

07:53 12.01.2023 (обновлено: 08:10 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Военные РФ придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал "Арсенал Отечества"
В Вооруженных силах РФ применяются различные комплексы звуковой и звукотепловой разведки, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерийских подразделений противника и выдают координаты для их поражения.
Однако наряду с ними военные на фронте используют и нештатные средства звуковой разведки.

"Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении 3-6 километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", - указывается в публикации.

Как уточняет журнал, синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами.
Полученные данные передаются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты цели.
В статье отмечается, что такой способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей противника и в основном его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
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5 января, 11:42Чем воюют на Украине
Разведал-уничтожил. Оперативно-тактическая и стратегическая разведка ВС РФ в спецоперации на УкраинеВ ходе специальной военной операции (СВО) на Украине наши войска активно применяют один из важнейших оперативно-разведывательных информационных приемов подавления огневых точек противника по принципу "разведал – уничтожил".
 
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