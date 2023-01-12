Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
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Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин вечером 11 января сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы
2023-01-12T07:08
2023-01-12T07:08
соледар
новости
пригожин
военные
киев
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"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он.По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
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соледар, новости, пригожин, военные, киев
Соледар, Новости, Пригожин, военные, Киев

Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара

07:08 12.01.2023
 
© AP / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP / Alexander Zemlianichenko
Читать в
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин вечером 11 января сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы
"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он.
По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.
Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.
За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления.
Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 18:25
Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ Взятие Соледара позволяет нам отсекать северскую группировку ВСУ. Если они не отойдут, то попадут в окружение. Кроме того, после взятия Соледара сложится тяжелое положение для тех, кто до сих пор обороняет Артемовск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
СоледарНовостиПригожинвоенныеКиев
 
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