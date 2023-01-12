https://ukraina.ru/20230112/1042556462.html
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин вечером 11 января сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы
2023-01-12T07:08
2023-01-12T07:08
2023-01-12T07:08
соледар
новости
пригожин
военные
киев
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"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он.По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ukraina.ru/20230111/1042550349.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
соледар, новости, пригожин, военные, киев
Соледар, Новости, Пригожин, военные, Киев
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин вечером 11 января сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы
"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил
он.
По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.
Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.
За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления.
Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.