Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара

Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ

Взятие Соледара позволяет нам отсекать северскую группировку ВСУ. Если они не отойдут, то попадут в окружение. Кроме того, после взятия Соледара сложится тяжелое положение для тех, кто до сих пор обороняет Артемовск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру