"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Запад будет накачивать Украину оружием, чтобы истощение России продолжалось как можно дольше, но у них тоже есть риски в этой затяжной войне, потому что ни одна из западных стран не хочет воевать с РФ, поскольку это может грозить ядерной катастрофой, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия рассчитывала, что за два-три месяца сумеет сломить сопротивление киевского режима, занять все ключевые украинские города и сменить там власть, но этот план не сработал.
И Запад, который был готов к такому варианту, перешел к максимальной накачке Украины оружием, чтобы истощение России продолжалось как можно дольше. Но у Запада тоже есть риски от затяжной войны. Они могут помогать Украине год, два или три. Но там будет реальная усталость, да и риск эскалации будет возрастать, а ни одна из западных стран от Польши до Америки не хочет воевать с Россией, потому что это может грозить ядерной катастрофой.
По его словам, РФ не может не победить, потому что для нее это вопрос экзистенциальный.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Вчера, 06:07Без света, тепла и автобусов. Как Киев начал 2023 годОтгуляв новогодние и рождественские празднества, киевляне на этой неделе вновь столкнулись с длительными отключениями электричества. С 9 января, начала рабочей недели, резко увеличилась нагрузка на энергосистему. К тому же по всей Украине ухудшилась погода, что ведет к росту потребления электроэнергии.