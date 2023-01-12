"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине - 12.01.2023 Украина.ру
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"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине
"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине - 12.01.2023 Украина.ру
"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине
Запад будет накачивать Украину оружием, чтобы истощение России продолжалось как можно дольше, но у них тоже есть риски в этой затяжной войне, потому что ни одна из западных стран не хочет воевать с РФ, поскольку это может грозить ядерной катастрофой, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2023-01-12T04:45
2023-01-12T04:45
новости
запад
россия
украина
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По его мнению, Россия рассчитывала, что за два-три месяца сумеет сломить сопротивление киевского режима, занять все ключевые украинские города и сменить там власть, но этот план не сработал.По его словам, РФ не может не победить, потому что для нее это вопрос экзистенциальный.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230111/1042514854.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, украина
Новости, Запад, Россия, Украина

"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине

04:45 12.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Запад будет накачивать Украину оружием, чтобы истощение России продолжалось как можно дольше, но у них тоже есть риски в этой затяжной войне, потому что ни одна из западных стран не хочет воевать с РФ, поскольку это может грозить ядерной катастрофой, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия рассчитывала, что за два-три месяца сумеет сломить сопротивление киевского режима, занять все ключевые украинские города и сменить там власть, но этот план не сработал.
И Запад, который был готов к такому варианту, перешел к максимальной накачке Украины оружием, чтобы истощение России продолжалось как можно дольше. Но у Запада тоже есть риски от затяжной войны. Они могут помогать Украине год, два или три. Но там будет реальная усталость, да и риск эскалации будет возрастать, а ни одна из западных стран от Польши до Америки не хочет воевать с Россией, потому что это может грозить ядерной катастрофой.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его словам, РФ не может не победить, потому что для нее это вопрос экзистенциальный.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 06:07
Без света, тепла и автобусов. Как Киев начал 2023 годОтгуляв новогодние и рождественские празднества, киевляне на этой неделе вновь столкнулись с длительными отключениями электричества. С 9 января, начала рабочей недели, резко увеличилась нагрузка на энергосистему. К тому же по всей Украине ухудшилась погода, что ведет к росту потребления электроэнергии.
 
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