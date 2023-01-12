https://ukraina.ru/20230112/1042529723.html

"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине

"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине - 12.01.2023 Украина.ру

"Риск будет возрастать": Акопов рассказал чем Западу грозит затянувшийся на годы конфликт на Украине

Запад будет накачивать Украину оружием, чтобы истощение России продолжалось как можно дольше, но у них тоже есть риски в этой затяжной войне, потому что ни одна из западных стран не хочет воевать с РФ, поскольку это может грозить ядерной катастрофой, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2023-01-12T04:45

2023-01-12T04:45

2023-01-12T04:45

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По его мнению, Россия рассчитывала, что за два-три месяца сумеет сломить сопротивление киевского режима, занять все ключевые украинские города и сменить там власть, но этот план не сработал.По его словам, РФ не может не победить, потому что для нее это вопрос экзистенциальный.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230111/1042514854.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина