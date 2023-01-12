https://ukraina.ru/20230112/1042528807.html

"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине

"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине - 12.01.2023 Украина.ру

"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине

Начало нынешнего года принесло определённые подвижки в вопросах поддержки США киевского режима и в области российско-американских контактов, отметил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-01-12T04:30

2023-01-12T04:30

2023-01-12T04:30

новости

спецоперация

киевский режим

сша

военная помощь

кевин маккарти

владимир путин

дипломаты

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Он, обратил внимание на то, какие вопросы новый председатель Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, отнёс к числу приоритетных для США - миграционный кризис и сокращение дефицита бюджета.Эксперт добавил, что ряд американских политиков подверг киевский режим критике за отказ принять предложение президента РФ Владимира Путина о рождественском прекращении огня.Кроме того, Евсеев отметил, что Россия и США договорились об увеличении штата сотрудников посольств и о возобновлении работы визовых органов."Какие-то подвижки идут. Пока неясно, изменится ли ситуация коренным образом. Но то, что поддержка Украины становится не столь однозначной, это однозначный позитив в начале этого года", - подытожил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230109/1042439014.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, киевский режим, сша, военная помощь, кевин маккарти, владимир путин, дипломаты