https://ukraina.ru/20230112/1042528807.html
"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине
"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине - 12.01.2023 Украина.ру
"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине
Начало нынешнего года принесло определённые подвижки в вопросах поддержки США киевского режима и в области российско-американских контактов, отметил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-01-12T04:30
2023-01-12T04:30
2023-01-12T04:30
новости
спецоперация
киевский режим
сша
военная помощь
кевин маккарти
владимир путин
дипломаты
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Он, обратил внимание на то, какие вопросы новый председатель Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, отнёс к числу приоритетных для США - миграционный кризис и сокращение дефицита бюджета.Эксперт добавил, что ряд американских политиков подверг киевский режим критике за отказ принять предложение президента РФ Владимира Путина о рождественском прекращении огня.Кроме того, Евсеев отметил, что Россия и США договорились об увеличении штата сотрудников посольств и о возобновлении работы визовых органов."Какие-то подвижки идут. Пока неясно, изменится ли ситуация коренным образом. Но то, что поддержка Украины становится не столь однозначной, это однозначный позитив в начале этого года", - подытожил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230109/1042439014.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, киевский режим, сша, военная помощь, кевин маккарти, владимир путин, дипломаты
Новости, Спецоперация, киевский режим, США, военная помощь, Кевин Маккарти, Владимир Путин, дипломаты
"Однозначный позитив": эксперт об изменении позиции США по России и Украине
Начало нынешнего года принесло определённые подвижки в вопросах поддержки США киевского режима и в области российско-американских контактов, отметил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев