https://ukraina.ru/20230112/1042528440.html

"Либо боевые действия закончатся, либо затянутся на годы": Акопов спрогнозировал исход СВО на 2023 год

"Либо боевые действия закончатся, либо затянутся на годы": Акопов спрогнозировал исход СВО на 2023 год - 12.01.2023 Украина.ру

"Либо боевые действия закончатся, либо затянутся на годы": Акопов спрогнозировал исход СВО на 2023 год

В 2023 году боевые действия закончатся либо поражением украинской армии, либо Россия не сможет в этом году нанести нокаутирующий удар и боевые действия продлятся еще год или два, поделился мнением в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

2023-01-12T04:00

2023-01-12T04:00

2023-01-12T04:00

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Ранее украинский политолог Вадим Карасев сделал прогноз, что в первом полугодии следует ожидать активных боевых действий с обеих сторон, но до конца 2023 года вооруженный конфликт на Украине закончится и примет иные формы, так как ВПК России и Запада не рассчитывал на полномасштабную войну.По его словам, если за этот год боевые действия приостановятся и будет заключено мирное соглашение, то оно будет временным, потому что Россия не откажется от выполнения своих целей.Ликвидация украинской государственности как проекта Анти-России – это главное для безопасности и исторического развития РФ, подчеркнул Акопов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html

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