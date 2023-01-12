"Либо боевые действия закончатся, либо затянутся на годы": Акопов спрогнозировал исход СВО на 2023 год
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
В 2023 году боевые действия закончатся либо поражением украинской армии, либо Россия не сможет в этом году нанести нокаутирующий удар и боевые действия продлятся еще год или два, поделился мнением в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов
Ранее украинский политолог Вадим Карасев сделал прогноз, что в первом полугодии следует ожидать активных боевых действий с обеих сторон, но до конца 2023 года вооруженный конфликт на Украине закончится и примет иные формы, так как ВПК России и Запада не рассчитывал на полномасштабную войну.
Если Карасев прогнозирует, что в 2023 году боевые действия закончатся, то тут есть только два варианта: либо они в этом году закончатся тем, что Россия наносит поражение украинской армии, которое приведет к коллапсу украинской государственности, либо Россия не сможет в этом году нанести нокаутирующий удар, боевые действия продлятся еще год или два.
По его словам, если за этот год боевые действия приостановятся и будет заключено мирное соглашение, то оно будет временным, потому что Россия не откажется от выполнения своих целей.
Ликвидация украинской государственности как проекта Анти-России – это главное для безопасности и исторического развития РФ, подчеркнул Акопов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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