https://ukraina.ru/20230112/1042526871.html
Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима
Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима - 12.01.2023 Украина.ру
Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима
В последнее время российские войска предпринимают активные усилия по борьбе с ПВО противника, выведение из строя которой является чрезвычайно важной задачей, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-01-12T05:30
2023-01-12T05:30
2023-01-12T05:30
новости
спецоперация
пво
киевский режим
вс рф
бомбардировщики
беспилотники
зрк patriot
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Сейчас пилотируемая авиация РФ летает только на линии фронта, отметил эксперт, а если российская армия сможет проделать бреши в системе ПВО киевского режима, то самолёты смогут выполнять боевые задачи в тылу противника.Он добавил, что российская бомбардировочная авиация располагает большим количеством бомб свободного падения, которые с помощью прицелов позволяют точно наносить удары.Касаясь объявленной недавно поставки киевскому режиму двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из США и Германии, Евсеев сказал, что их будет недостаточно для того, чтобы существенно изменить ситуацию на линии фронта.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230105/1042356260.html
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Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, пво, киевский режим, вс рф, бомбардировщики, беспилотники, зрк patriot
Новости, Спецоперация, ПВО, киевский режим, ВС РФ, бомбардировщики, беспилотники, ЗРК Patriot
Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима
В последнее время российские войска предпринимают активные усилия по борьбе с ПВО противника, выведение из строя которой является чрезвычайно важной задачей, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас пилотируемая авиация РФ летает только на линии фронта, отметил эксперт, а если российская армия сможет проделать бреши в системе ПВО киевского режима, то самолёты смогут выполнять боевые задачи в тылу противника.
Для уничтожения вражеской ПВО мы используем БПЛА (беспилотные летательные аппараты - ред.) с барражирующими боеприпасами и ложными мишенями, которые позволяют выявлять эти точки и вынуждают их зря расходовать ракеты
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
Он добавил, что российская бомбардировочная авиация располагает большим количеством бомб свободного падения, которые с помощью прицелов позволяют точно наносить удары.
Касаясь объявленной недавно поставки киевскому режиму двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из США и Германии, Евсеев сказал, что их будет недостаточно для того, чтобы существенно изменить ситуацию на линии фронта.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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