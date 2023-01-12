https://ukraina.ru/20230112/1042526871.html

Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима

Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима - 12.01.2023 Украина.ру

Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима

В последнее время российские войска предпринимают активные усилия по борьбе с ПВО противника, выведение из строя которой является чрезвычайно важной задачей, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-01-12T05:30

2023-01-12T05:30

2023-01-12T05:30

новости

спецоперация

пво

киевский режим

вс рф

бомбардировщики

беспилотники

зрк patriot

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Сейчас пилотируемая авиация РФ летает только на линии фронта, отметил эксперт, а если российская армия сможет проделать бреши в системе ПВО киевского режима, то самолёты смогут выполнять боевые задачи в тылу противника.Он добавил, что российская бомбардировочная авиация располагает большим количеством бомб свободного падения, которые с помощью прицелов позволяют точно наносить удары.Касаясь объявленной недавно поставки киевскому режиму двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из США и Германии, Евсеев сказал, что их будет недостаточно для того, чтобы существенно изменить ситуацию на линии фронта.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230105/1042356260.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, пво, киевский режим, вс рф, бомбардировщики, беспилотники, зрк patriot