Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима - 12.01.2023 Украина.ру
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Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима
Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима - 12.01.2023 Украина.ру
Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима
В последнее время российские войска предпринимают активные усилия по борьбе с ПВО противника, выведение из строя которой является чрезвычайно важной задачей, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-01-12T05:30
2023-01-12T05:30
новости
спецоперация
пво
киевский режим
вс рф
бомбардировщики
беспилотники
зрк patriot
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Сейчас пилотируемая авиация РФ летает только на линии фронта, отметил эксперт, а если российская армия сможет проделать бреши в системе ПВО киевского режима, то самолёты смогут выполнять боевые задачи в тылу противника.Он добавил, что российская бомбардировочная авиация располагает большим количеством бомб свободного падения, которые с помощью прицелов позволяют точно наносить удары.Касаясь объявленной недавно поставки киевскому режиму двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из США и Германии, Евсеев сказал, что их будет недостаточно для того, чтобы существенно изменить ситуацию на линии фронта.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230105/1042356260.html
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новости, спецоперация, пво, киевский режим, вс рф, бомбардировщики, беспилотники, зрк patriot
Новости, Спецоперация, ПВО, киевский режим, ВС РФ, бомбардировщики, беспилотники, ЗРК Patriot

Проделать бреши: Эксперт о борьбе РФ с ПВО киевского режима

05:30 12.01.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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В последнее время российские войска предпринимают активные усилия по борьбе с ПВО противника, выведение из строя которой является чрезвычайно важной задачей, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас пилотируемая авиация РФ летает только на линии фронта, отметил эксперт, а если российская армия сможет проделать бреши в системе ПВО киевского режима, то самолёты смогут выполнять боевые задачи в тылу противника.

Для уничтожения вражеской ПВО мы используем БПЛА (беспилотные летательные аппараты - ред.) с барражирующими боеприпасами и ложными мишенями, которые позволяют выявлять эти точки и вынуждают их зря расходовать ракеты

Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
Он добавил, что российская бомбардировочная авиация располагает большим количеством бомб свободного падения, которые с помощью прицелов позволяют точно наносить удары.
Касаясь объявленной недавно поставки киевскому режиму двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из США и Германии, Евсеев сказал, что их будет недостаточно для того, чтобы существенно изменить ситуацию на линии фронта.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
5 января, 08:15Чем воюют на Украине
Американское ПВО и Украина. Что нужно знать о ЗРК PatriotПосле долгих дискуссий и сомнений Белый дом всё же решил передать Украине ЗРК Patriot
 
НовостиСпецоперацияПВОкиевский режимВС РФбомбардировщикибеспилотникиЗРК Patriot
 
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