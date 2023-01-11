https://ukraina.ru/20230111/1042538051.html

Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы

Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы - 11.01.2023 Украина.ру

Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы

Россия будет повышать обороноспособность, решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

2023-01-11T15:21

2023-01-11T15:21

2023-01-11T15:21

владимир путин

россия

новости

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041666581_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_94cc1f75ade190be62730eed2ee26d6f.jpg

"Подчеркну, мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», - подчеркнул Путин.Он отметил, что параллельно Россия продолжит «реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей".

https://ukraina.ru/20230104/1042385871.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, россия, новости, оборона