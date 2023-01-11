https://ukraina.ru/20230111/1042538051.html
Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы - 11.01.2023 Украина.ру
Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
Россия будет повышать обороноспособность, решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
2023-01-11T15:21
2023-01-11T15:21
2023-01-11T15:21
владимир путин
россия
новости
оборона
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"Подчеркну, мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», - подчеркнул Путин.Он отметил, что параллельно Россия продолжит «реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей".
https://ukraina.ru/20230104/1042385871.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, россия, новости, оборона
Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
Россия будет повышать обороноспособность, решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.