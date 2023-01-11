https://ukraina.ru/20230111/1042527153.html
Освобожден один из пригородов Артёмовска – Тероборона ДНР
Освобожден один из пригородов Артёмовска – Тероборона ДНР - 11.01.2023 Украина.ру
Освобожден один из пригородов Артёмовска – Тероборона ДНР
Российские военные освободили село Подгородное Донецкой Народной Республики, сообщает 11 января Штаб Теробороны ДНР
2023-01-11T11:51
2023-01-11T11:51
2023-01-11T11:51
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пригороды
днр
спецоперация
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Этот населенный пункт является одним из пригородов Артёмовска (Бахмута), что означает продвижение ВС РФ на этом направлении.Утром в среду стало известно, что подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же, охватить Артемовск с северной стороны.За оба города идут ожесточенные бои.Переход города Соледар (ДНР) под контроль российских войск создаст серьёзные проблемы для нескольких группировок ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Взятие Соледара создаст "чрезвычайно тяжёлое положение" для частей ВСУ, до сих пор обороняющих Артёмовск (Бахмут). Кроме того, оно позволит отсечь группировку ВСУ, размещённую в Северске, и вынудит её к отходу, потому что в противном случае возникнет угроза её окружения, отметил эксперт.
https://ukraina.ru/20230111/1042521583.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, пригороды, днр, спецоперация
Новости, Артемовск, пригороды, ДНР, Спецоперация
Освобожден один из пригородов Артёмовска – Тероборона ДНР
Российские военные освободили село Подгородное Донецкой Народной Республики, сообщает 11 января Штаб Теробороны ДНР
По состоянию на 11 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное.
Этот населенный пункт является одним из пригородов Артёмовска (Бахмута), что означает продвижение ВС РФ на этом направлении.
Утром в среду стало известно, что подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же, охватить Артемовск с северной стороны.
За оба города идут ожесточенные бои.
Переход города Соледар (ДНР) под контроль российских войск создаст серьёзные проблемы для нескольких группировок ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Взятие Соледара создаст "чрезвычайно тяжёлое положение" для частей ВСУ, до сих пор обороняющих Артёмовск (Бахмут). Кроме того, оно позволит отсечь группировку ВСУ, размещённую в Северске, и вынудит её к отходу, потому что в противном случае возникнет угроза её окружения, отметил эксперт.