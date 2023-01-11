Колташов о том, каких двух вещей больше всего боится Киев. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
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Колташов о том, каких двух вещей больше всего боится Киев. Видео
Колташов о том, каких двух вещей больше всего боится Киев. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
Колташов о том, каких двух вещей больше всего боится Киев. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал о новом состоянии... Украина.ру, 11.01.2023
2023-01-11T11:35
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видео
россия
украина
киев
сво
соледар
нато
кризис
экономика
всу
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал о новом состоянии европейской экономики, а также о том, почему Запад не прекратит военную поддержку Украины в ближайшее время и как меняется массовое сознание на Украине: 01:35 – Крах западного миропорядка: так ли он близок и что ускорит процесс? 11:20 – С чем столкнулся Запад, помогая Украине? 18:28 - Украина теряет Соледар и Артёмовск: как это изменит ход СВО и настроения в обществе? Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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452
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видео, россия, украина, киев, сво, соледар, нато, кризис, экономика, всу, видео
Видео, Россия, Украина, Киев, СВО, Соледар, НАТО, кризис, экономика, ВСУ

Колташов о том, каких двух вещей больше всего боится Киев. Видео

11:35 11.01.2023
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал о новом состоянии европейской экономики, а также о том, почему Запад не прекратит военную поддержку Украины в ближайшее время и как меняется массовое сознание на Украине:
01:35 – Крах западного миропорядка: так ли он близок и что ускорит процесс?
11:20 – С чем столкнулся Запад, помогая Украине?
18:28 - Украина теряет Соледар и Артёмовск: как это изменит ход СВО и настроения в обществе?
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоРоссияУкраинаКиевСВОСоледарНАТОкризисэкономикаВСУ
 
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