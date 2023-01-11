Звезда "Ликвидации" умер на Украине - 11.01.2023 Украина.ру
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Звезда "Ликвидации" умер на Украине
Звезда "Ликвидации" умер на Украине - 11.01.2023 Украина.ру
Звезда "Ликвидации" умер на Украине
Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов, известный в России по роли в сериале "Ликвидация", умер на 65-м году жизни в Одессе. Об этом 10 января сообщили коллеги артиста
2023-01-11T10:09
2023-01-11T10:09
новости
смерть
актер
сериал
кино
украина
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Актер умер 6 января, однако информация о его кончине стала известна только сейчас. Причина смерти актера до сих пор не сообщается.Михаил Дроботов служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, был режиссером одесского Театра на Чайной. Также актер участвовал в российско-украинских кинопроектах: снимался в "Ликвидации", "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви" и других фильмах и сериалах.
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новости, смерть, актер, сериал, кино, украина
Новости, смерть, актер, сериал, кино, Украина

Звезда "Ликвидации" умер на Украине

10:09 11.01.2023
 
© Star Media 2013
© Star Media 2013
Читать в
Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов, известный в России по роли в сериале "Ликвидация", умер на 65-м году жизни в Одессе. Об этом 10 января сообщили коллеги артиста
"Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить", - написала актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.
Актер умер 6 января, однако информация о его кончине стала известна только сейчас. Причина смерти актера до сих пор не сообщается.
Михаил Дроботов служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, был режиссером одесского Театра на Чайной. Также актер участвовал в российско-украинских кинопроектах: снимался в "Ликвидации", "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви" и других фильмах и сериалах.
 
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