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Звезда "Ликвидации" умер на Украине

Звезда "Ликвидации" умер на Украине - 11.01.2023 Украина.ру

Звезда "Ликвидации" умер на Украине

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов, известный в России по роли в сериале "Ликвидация", умер на 65-м году жизни в Одессе. Об этом 10 января сообщили коллеги артиста

2023-01-11T10:09

2023-01-11T10:09

2023-01-11T10:09

новости

смерть

актер

сериал

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украина

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Актер умер 6 января, однако информация о его кончине стала известна только сейчас. Причина смерти актера до сих пор не сообщается.Михаил Дроботов служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, был режиссером одесского Театра на Чайной. Также актер участвовал в российско-украинских кинопроектах: снимался в "Ликвидации", "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви" и других фильмах и сериалах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, смерть, актер, сериал, кино, украина