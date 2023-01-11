https://ukraina.ru/20230111/1042516241.html

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака - 11.01.2023 Украина.ру

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака

Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады, сообщил он в своем Telegram-канале

2023-01-11T08:07

2023-01-11T08:07

2023-01-11T08:07

новости

владимир зеленский

медведчук

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Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

https://ukraina.ru/20220413/1033760685.html

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2023

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новости, владимир зеленский, медведчук