Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака
Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады, сообщил он в своем Telegram-канале
"На основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой, я одобрил решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", — сказал он в своем вечернем видеообращении.
Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
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