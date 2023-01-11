Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака - 11.01.2023 Украина.ру
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Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака - 11.01.2023 Украина.ру
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака
Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады, сообщил он в своем Telegram-канале
2023-01-11T08:07
2023-01-11T08:07
новости
владимир зеленский
медведчук
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Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
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60
новости, владимир зеленский, медведчук
Новости, Владимир Зеленский, Медведчук

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака

08:07 11.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады, сообщил он в своем Telegram-канале
"На основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой, я одобрил решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", — сказал он в своем вечернем видеообращении.
Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
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