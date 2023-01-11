ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара
Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР, сообщил основатель группы Евгений Пригожин
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном во "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Также, по его словам, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе.
Врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала ранее сообщил, что ВС РФ взяли под контроль центр Соледара. ВСУ в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.
10 января стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны.
За оба города идут ожесточенные бои.
Вчера, 06:12Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 январяКритическая ситуация сложилась для ВСУ в контролируемом пока Украиной городе Соледаре, который находится к северу от Бахмута (Артемовска). Вчера ЧВК "Вагнер", как сообщил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, вела уже штурм административных зданий в центре этого города