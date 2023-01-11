https://ukraina.ru/20230111/1042515969.html

ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара

ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара - 11.01.2023 Украина.ру

ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара

Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР, сообщил основатель группы Евгений Пригожин

2023-01-11T07:48

2023-01-11T07:48

2023-01-11T07:48

новости

соледар

чвк "вагнер"

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Также, по его словам, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе.Врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала ранее сообщил, что ВС РФ взяли под контроль центр Соледара. ВСУ в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.10 января стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны.За оба города идут ожесточенные бои.

https://ukraina.ru/20230110/1042476315.html

соледар

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новости, соледар, чвк "вагнер"