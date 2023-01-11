ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
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ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара
ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара
Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР, сообщил основатель группы Евгений Пригожин
2023-01-11T07:48
2023-01-11T07:48
новости
соледар
чвк "вагнер"
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Также, по его словам, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе.Врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала ранее сообщил, что ВС РФ взяли под контроль центр Соледара. ВСУ в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.10 января стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны.За оба города идут ожесточенные бои.
https://ukraina.ru/20230110/1042476315.html
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новости, соледар, чвк "вагнер"
Новости, Соледар, ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнер" взяла под контроль всю территорию Соледара

07:48 11.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор АнтонюкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР, сообщил основатель группы Евгений Пригожин
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном во "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Также, по его словам, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе.
Врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала ранее сообщил, что ВС РФ взяли под контроль центр Соледара. ВСУ в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.
10 января стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны.
За оба города идут ожесточенные бои.
ВСУ обстреляли центр Горловки 9 января 2022
Вчера, 06:12
Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 январяКритическая ситуация сложилась для ВСУ в контролируемом пока Украиной городе Соледаре, который находится к северу от Бахмута (Артемовска). Вчера ЧВК "Вагнер", как сообщил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, вела уже штурм административных зданий в центре этого города
 
НовостиСоледарЧВК "Вагнер"
 
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