Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии - 10.01.2023 Украина.ру
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Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии
Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии - 10.01.2023 Украина.ру
Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии
Грузия не получила безвозмездно, как утверждает украинская сторона, а закупила по секретному соглашению зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" у Киева в 2008 году, поэтому возвращать их не будут, заявили 10 января в Минобороны Грузии
2023-01-10T13:10
2023-01-10T13:16
новости
грузия
украина
зрк бук
минобороны
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"То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями", - сказано в официальном заявлении.Тбилиси оказывает Украине гуманитарную и политическую помощь, но "правительство Грузии неоднократно высказывало твердую позицию" на счет поставок вооружения, подчеркнули в ведомстве.Накануне 9 января Украина попросила Грузию передать комплексы Бук, которые Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, но грузинские власти им отказали. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье, опубликованной в "Европейской правде".В начале декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, поскольку не собирается становиться стороной конфликта.
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новости, грузия, украина, зрк бук, минобороны
Новости, Грузия, Украина, ЗРК Бук, Минобороны

Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии

13:10 10.01.2023 (обновлено: 13:16 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБоевой комплекс БУК-2М
Боевой комплекс БУК-2М - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Вадим Брайдов
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Грузия не получила безвозмездно, как утверждает украинская сторона, а закупила по секретному соглашению зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" у Киева в 2008 году, поэтому возвращать их не будут, заявили 10 января в Минобороны Грузии
"То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями", - сказано в официальном заявлении.
Тбилиси оказывает Украине гуманитарную и политическую помощь, но "правительство Грузии неоднократно высказывало твердую позицию" на счет поставок вооружения, подчеркнули в ведомстве.
Накануне 9 января Украина попросила Грузию передать комплексы Бук, которые Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, но грузинские власти им отказали. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье, опубликованной в "Европейской правде".
В начале декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, поскольку не собирается становиться стороной конфликта.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 10:46
МИД Украины жестко ответил на заявление Грузии о Саакашвили и спецоперацииЛидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал отправку экс-президента страны Михаила Саакашвили в Грузию – "спецоперацией". Так он отреагировал на просьбу Владимира Зеленского передать Саакашвили за границу для лечения, сообщает 21 декабря Sova
 
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