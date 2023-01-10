https://ukraina.ru/20230110/1042497772.html

Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии

Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии - 10.01.2023 Украина.ру

Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии

Грузия не получила безвозмездно, как утверждает украинская сторона, а закупила по секретному соглашению зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" у Киева в 2008 году, поэтому возвращать их не будут, заявили 10 января в Минобороны Грузии

2023-01-10T13:10

2023-01-10T13:10

2023-01-10T13:16

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"То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями", - сказано в официальном заявлении.Тбилиси оказывает Украине гуманитарную и политическую помощь, но "правительство Грузии неоднократно высказывало твердую позицию" на счет поставок вооружения, подчеркнули в ведомстве.Накануне 9 января Украина попросила Грузию передать комплексы Бук, которые Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, но грузинские власти им отказали. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье, опубликованной в "Европейской правде".В начале декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, поскольку не собирается становиться стороной конфликта.

https://ukraina.ru/20221221/1041984499.html

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2023

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новости, грузия, украина, зрк бук, минобороны