https://ukraina.ru/20230110/1042494823.html

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный - 10.01.2023 Украина.ру

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный

Огромное количество убитых и раненых в подконтрольных киевскому режиму формированиях вызвано тем, что украинское командование использует солдат в качестве пушечного мяса, заявил пленный украинский военнослужащий. Видео его допроса предоставило министерство обороны РФ

2023-01-10T12:30

2023-01-10T12:30

2023-01-10T12:30

украина

пленные

россия

потери

новости

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"Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых."Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. <...> А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.Он также рассказал, что родственникам убитых украинских военных не выплачивают компенсации и даже удерживают последнюю зарплату погибших, не передавая ее семьям, оставшимся без кормильца.

https://ukraina.ru/20230109/1042464534.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, пленные, россия, потери, новости