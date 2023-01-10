Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный - 10.01.2023 Украина.ру
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Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный - 10.01.2023 Украина.ру
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
Огромное количество убитых и раненых в подконтрольных киевскому режиму формированиях вызвано тем, что украинское командование использует солдат в качестве пушечного мяса, заявил пленный украинский военнослужащий. Видео его допроса предоставило министерство обороны РФ
2023-01-10T12:30
2023-01-10T12:30
украина
пленные
россия
потери
новости
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"Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых."Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. &lt;...&gt; А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.Он также рассказал, что родственникам убитых украинских военных не выплачивают компенсации и даже удерживают последнюю зарплату погибших, не передавая ее семьям, оставшимся без кормильца.
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украина, пленные, россия, потери, новости
Украина, Пленные, Россия, потери, Новости

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный

12:30 10.01.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP / Roman Chop
Читать в
Огромное количество убитых и раненых в подконтрольных киевскому режиму формированиях вызвано тем, что украинское командование использует солдат в качестве пушечного мяса, заявил пленный украинский военнослужащий. Видео его допроса предоставило министерство обороны РФ
"Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.
По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых.
"Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. <...> А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.
Он также рассказал, что родственникам убитых украинских военных не выплачивают компенсации и даже удерживают последнюю зарплату погибших, не передавая ее семьям, оставшимся без кормильца.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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