https://ukraina.ru/20230110/1042494823.html
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный - 10.01.2023 Украина.ру
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
Огромное количество убитых и раненых в подконтрольных киевскому режиму формированиях вызвано тем, что украинское командование использует солдат в качестве пушечного мяса, заявил пленный украинский военнослужащий. Видео его допроса предоставило министерство обороны РФ
2023-01-10T12:30
2023-01-10T12:30
2023-01-10T12:30
украина
пленные
россия
потери
новости
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"Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых."Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. <...> А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.Он также рассказал, что родственникам убитых украинских военных не выплачивают компенсации и даже удерживают последнюю зарплату погибших, не передавая ее семьям, оставшимся без кормильца.
https://ukraina.ru/20230109/1042464534.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, пленные, россия, потери, новости
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
Огромное количество убитых и раненых в подконтрольных киевскому режиму формированиях вызвано тем, что украинское командование использует солдат в качестве пушечного мяса, заявил пленный украинский военнослужащий. Видео его допроса предоставило министерство обороны РФ
"Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.
По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых.
"Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. <...> А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.
Он также рассказал, что родственникам убитых украинских военных не выплачивают компенсации и даже удерживают последнюю зарплату погибших, не передавая ее семьям, оставшимся без кормильца.