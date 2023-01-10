Соледар близок к освобождению – Пушилин - 10.01.2023 Украина.ру
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Соледар близок к освобождению – Пушилин
Соледар близок к освобождению – Пушилин - 10.01.2023 Украина.ру
Соледар близок к освобождению – Пушилин
Бои идут в западной части Соледара, город близок к освобождению, заявил в эфире Первого канала 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин
2023-01-10T12:21
2023-01-10T12:21
новости
соледар
днр
артемовск
денис пушилин
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Также он заявил о продвижении российских военных в Артёмовске (Бахмуте), где бои также сместились к западным окраинам. Ранее об этом сообщила пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина."Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару - наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас бои уже сместились в западную часть", - сказал Пушилин.У ВСУ осталось единственное направление, через которое они могут отступать, объяснил он, но отметил, что противник сопротивляется, несмотря на большие потери.Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230110/1042492541.html
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новости, соледар, днр, артемовск, денис пушилин
Новости, Соледар, ДНР, Артемовск, Денис Пушилин

Соледар близок к освобождению – Пушилин

12:21 10.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета на Запорожском направлении
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Бои идут в западной части Соледара, город близок к освобождению, заявил в эфире Первого канала 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин
Также он заявил о продвижении российских военных в Артёмовске (Бахмуте), где бои также сместились к западным окраинам. Ранее об этом сообщила пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару - наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас бои уже сместились в западную часть", - сказал Пушилин.
У ВСУ осталось единственное направление, через которое они могут отступать, объяснил он, но отметил, что противник сопротивляется, несмотря на большие потери.
Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Евгений Пригожин
11:41
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и БахмутаВладелец компании "Конкорд", основатель частной военной компании "Конкорд" Евгений Пригожин ответил на запрос издания Украина.ру о происходящем в настоящее время в городе Соледар
 
НовостиСоледарДНРАртемовскДенис Пушилин
 
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