https://ukraina.ru/20230110/1042494511.html

Соледар близок к освобождению – Пушилин

Соледар близок к освобождению – Пушилин - 10.01.2023 Украина.ру

Соледар близок к освобождению – Пушилин

Бои идут в западной части Соледара, город близок к освобождению, заявил в эфире Первого канала 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин

2023-01-10T12:21

2023-01-10T12:21

2023-01-10T12:21

новости

соледар

днр

артемовск

денис пушилин

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Также он заявил о продвижении российских военных в Артёмовске (Бахмуте), где бои также сместились к западным окраинам. Ранее об этом сообщила пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина."Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару - наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас бои уже сместились в западную часть", - сказал Пушилин.У ВСУ осталось единственное направление, через которое они могут отступать, объяснил он, но отметил, что противник сопротивляется, несмотря на большие потери.Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230110/1042492541.html

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новости, соледар, днр, артемовск, денис пушилин