Соледар близок к освобождению – Пушилин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета на Запорожском направлении
Бои идут в западной части Соледара, город близок к освобождению, заявил в эфире Первого канала 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин
Также он заявил о продвижении российских военных в Артёмовске (Бахмуте), где бои также сместились к западным окраинам. Ранее об этом сообщила пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару - наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас бои уже сместились в западную часть", - сказал Пушилин.
У ВСУ осталось единственное направление, через которое они могут отступать, объяснил он, но отметил, что противник сопротивляется, несмотря на большие потери.
Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.