Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео - 10.01.2023 Украина.ру
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Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео
Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео - 10.01.2023 Украина.ру
Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру прокомментировал трагедию в Макеевке, а также рассказал, какое... Украина.ру, 10.01.2023
2023-01-10T12:18
2023-01-10T12:18
иван лизан
видео
россия
украина
сво
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киев
снаряды
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру прокомментировал трагедию в Макеевке, а также рассказал, какое "тайное оружие" от Запада мог получил Киев: 00:55 – Трагедия в Макеевке: ошибки, последствия и "информационная гигиена"; 06:15 – Снарядный голод: как разрешить проблему? 13:10 - Киев получил "тайное оружие", 2023-й станет для Украины годом наступательной войны, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. О чём может идти речь? Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иван лизан, видео, россия, украина, сво, всу, впк, киев, снаряды, himars, видео
Иван Лизан, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВПК, Киев, снаряды, HIMARS

Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео

12:18 10.01.2023
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру прокомментировал трагедию в Макеевке, а также рассказал, какое "тайное оружие" от Запада мог получил Киев:
00:55 – Трагедия в Макеевке: ошибки, последствия и "информационная гигиена";
06:15 – Снарядный голод: как разрешить проблему?
13:10 - Киев получил "тайное оружие", 2023-й станет для Украины годом наступательной войны, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. О чём может идти речь?
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
Иван ЛизанВидеоРоссияУкраинаСВОВСУВПККиевснарядыHIMARS
 
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