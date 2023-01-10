https://ukraina.ru/20230110/1042494249.html
Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео
Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео - 10.01.2023 Украина.ру
Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру прокомментировал трагедию в Макеевке, а также рассказал, какое... Украина.ру, 10.01.2023
2023-01-10T12:18
2023-01-10T12:18
2023-01-10T12:18
иван лизан
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру прокомментировал трагедию в Макеевке, а также рассказал, какое "тайное оружие" от Запада мог получил Киев: 00:55 – Трагедия в Макеевке: ошибки, последствия и "информационная гигиена"; 06:15 – Снарядный голод: как разрешить проблему? 13:10 - Киев получил "тайное оружие", 2023-й станет для Украины годом наступательной войны, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. О чём может идти речь? Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иван лизан, видео, россия, украина, сво, всу, впк, киев, снаряды, himars, видео
Иван Лизан, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВПК, Киев, снаряды, HIMARS
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
прокомментировал трагедию в Макеевке, а также рассказал, какое "тайное оружие" от Запада мог получил Киев:
00:55 – Трагедия в Макеевке: ошибки, последствия и "информационная гигиена";
06:15 – Снарядный голод: как разрешить проблему?
13:10 - Киев получил "тайное оружие", 2023-й станет для Украины годом наступательной войны, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. О чём может идти речь?
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.