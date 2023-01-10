Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ - 10.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230110/1042493833.html
Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ - 10.01.2023 Украина.ру
Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Российское правительство поддержало законопроект, в рамках которого карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, приравниваются к экстремистским материалам
2023-01-10T12:04
2023-01-10T12:04
новости
россия
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101886/68/1018866824_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_57bc083a822145c9b0b9a48069b74b39.jpg
В кабмине отметили, что карты чаще всего выполняют чисто информативную функцию, поэтому признание их экстремистскими зависит от наличия у того, кто их распространяет, умысла на оспаривание границ.В то же время в законопроекте нет критериев, которые позволили бы однозначно квалифицировать распространение таких материалов как правонарушение.Но пока неясно, подпадают ли под действие нормы находящиеся в обороте и распространяемые карты, которые были изданы ранее, то есть до принятия в состав РФ новых субъектов.Эту инициативу в Госдуму внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместители — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, депутаты предложили штрафовать или заключать под стражу физлиц на срок до 15 суток. Для юридических лиц выплаты могут достичь миллиона рублей.Пискарев ранее заявил, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".
https://ukraina.ru/20230110/1042455120.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101886/68/1018866824_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_8b5bb14e700e291d0fa5b85ca8536550.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кабмин
Новости, Россия, Кабмин

Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ

12:04 10.01.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Российское правительство поддержало законопроект, в рамках которого карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, приравниваются к экстремистским материалам
В кабмине отметили, что карты чаще всего выполняют чисто информативную функцию, поэтому признание их экстремистскими зависит от наличия у того, кто их распространяет, умысла на оспаривание границ.
В то же время в законопроекте нет критериев, которые позволили бы однозначно квалифицировать распространение таких материалов как правонарушение.
"Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний", — сообщается в отзыве на проект, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Но пока неясно, подпадают ли под действие нормы находящиеся в обороте и распространяемые карты, которые были изданы ранее, то есть до принятия в состав РФ новых субъектов.
Эту инициативу в Госдуму внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместители — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, депутаты предложили штрафовать или заключать под стражу физлиц на срок до 15 суток. Для юридических лиц выплаты могут достичь миллиона рублей.
Пискарев ранее заявил, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".
06:52
Кто мы и кто наши дети. Поколение Зет и поколение Альфа Поколения сменяют друг друга и от друга друга зависят. У каждого поколения, оказывается, есть свои "изюминки", отличительные особенности и общие черты
 
НовостиРоссияКабмин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - Столтенберг
15:12ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
15:04Русский путь. Какой должна быть наша мобилизация
15:00Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки
14:17Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ
13:39Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия
13:39Цветы, фрукты и Сарматы: на Украине рассказали о новых популярных именах
13:27Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине
13:21Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти
13:10Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии
13:05"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов
13:00Зверские условия. Как домашние питомцы выживают в зоне боевых действий
12:50Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке
12:38Римский против Вселенского. Фехтование на крестах на Украине
12:35Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин
12:30Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
12:21Соледар близок к освобождению – Пушилин
12:20Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву
12:18Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео
12:04Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Лента новостейМолния