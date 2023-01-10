https://ukraina.ru/20230110/1042493833.html
Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ - 10.01.2023 Украина.ру
Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Российское правительство поддержало законопроект, в рамках которого карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, приравниваются к экстремистским материалам
2023-01-10T12:04
2023-01-10T12:04
2023-01-10T12:04
новости
россия
кабмин
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В кабмине отметили, что карты чаще всего выполняют чисто информативную функцию, поэтому признание их экстремистскими зависит от наличия у того, кто их распространяет, умысла на оспаривание границ.В то же время в законопроекте нет критериев, которые позволили бы однозначно квалифицировать распространение таких материалов как правонарушение.Но пока неясно, подпадают ли под действие нормы находящиеся в обороте и распространяемые карты, которые были изданы ранее, то есть до принятия в состав РФ новых субъектов.Эту инициативу в Госдуму внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместители — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, депутаты предложили штрафовать или заключать под стражу физлиц на срок до 15 суток. Для юридических лиц выплаты могут достичь миллиона рублей.Пискарев ранее заявил, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".
https://ukraina.ru/20230110/1042455120.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кабмин
Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Российское правительство поддержало законопроект, в рамках которого карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, приравниваются к экстремистским материалам
В кабмине отметили, что карты чаще всего выполняют чисто информативную функцию, поэтому признание их экстремистскими зависит от наличия у того, кто их распространяет, умысла на оспаривание границ.
В то же время в законопроекте нет критериев, которые позволили бы однозначно квалифицировать распространение таких материалов как правонарушение.
"Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний", — сообщается в отзыве на проект, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Но пока неясно, подпадают ли под действие нормы находящиеся в обороте и распространяемые карты, которые были изданы ранее, то есть до принятия в состав РФ новых субъектов.
Эту инициативу в Госдуму внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместители — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, депутаты предложили штрафовать или заключать под стражу физлиц на срок до 15 суток. Для юридических лиц выплаты могут достичь миллиона рублей.
Пискарев ранее заявил, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".