Максим Галкин* лишится региональных наград Кузбасса

Предатели и победители. Об артистах и музыкантах, которые покинули Россию, и тех, кто остался ей верен

Уехавшую из России интеллигенцию в эмиграции ждет незавидное будущее, лишенное уюта и уважения, считает российский режиссер и актер Иван Охлобыстин