Максим Галкин* лишится региональных наград Кузбасса - 10.01.2023 Украина.ру
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Максим Галкин* лишится региональных наград Кузбасса
Максим Галкин* лишится региональных наград Кузбасса - 10.01.2023 Украина.ру
Максим Галкин* лишится региональных наград Кузбасса
Кузбасский совет ветеранов обратился к властям Кемеровской области с просьбой лишить комика и телеведущего Максима Галкина* региональных наград, сообщает 10 января в своем Telegram-канале глава региона Сергей Цивилев
2023-01-10T11:00
2023-01-10T11:00
новости
максим галкин
артист
награды
кузбасс
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"Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году", - сообщила его пресс-служба во вторник."Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тысяч человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - написали в своем обращении ветераны.Ранее в 2013 году артист получил награду Орден Почёта Кузбасса.С начала спецоперации он переехал в Израиль, много выступает в Прибалтике, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах и Австралии, позволяя себе радикальные антироссийские высказывания.*Лицо выполняет функцию иноагента в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, максим галкин, артист, награды, кузбасс
Новости, Максим Галкин, артист, награды, Кузбасс

Максим Галкин* лишится региональных наград Кузбасса

11:00 10.01.2023
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
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Кузбасский совет ветеранов обратился к властям Кемеровской области с просьбой лишить комика и телеведущего Максима Галкина* региональных наград, сообщает 10 января в своем Telegram-канале глава региона Сергей Цивилев
"Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году", - сообщила его пресс-служба во вторник.
"Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тысяч человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - написали в своем обращении ветераны.
Ранее в 2013 году артист получил награду Орден Почёта Кузбасса.
С начала спецоперации он переехал в Израиль, много выступает в Прибалтике, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах и Австралии, позволяя себе радикальные антироссийские высказывания.
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