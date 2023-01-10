https://ukraina.ru/20230110/1042484364.html

Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам

Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам - 10.01.2023 Украина.ру

Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам

Видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне спецоперации опубликовало Министерство обороны России 10 января

2023-01-10T09:43

2023-01-10T09:43

2023-01-10T09:43

"искандер"

новости

россия

армия

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На видеоролике можно увидеть, как ракетный комплекс, замаскированный пропитанной поглощающим радиоволны составом спецсетью, следует на стартовую позицию по различным типам ландшафта.Командира батареи в командно-штабной машине перед пуском раздает указания, после чего происходит старт ракеты и обязательная смена позиции.Постоянные перемещения не мешают работе, так как после получения координат цели может в любой момент остановиться и произвести залп.Как рассказал командир экипажа, получивший медаль Жукова за успешное выполнение боевых заданий, все его сослуживцы – ракетчики отлично обучены и готовы к выполнению заданий любой сложности, при этом гордятся своей страной, которая никого не забывает и всем воздает по заслугам.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"искандер", новости, россия, армия