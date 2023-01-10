Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам - 10.01.2023 Украина.ру
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Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам
Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам - 10.01.2023 Украина.ру
Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам
Видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне спецоперации опубликовало Министерство обороны России 10 января
2023-01-10T09:43
2023-01-10T09:43
"искандер"
новости
россия
армия
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На видеоролике можно увидеть, как ракетный комплекс, замаскированный пропитанной поглощающим радиоволны составом спецсетью, следует на стартовую позицию по различным типам ландшафта.Командира батареи в командно-штабной машине перед пуском раздает указания, после чего происходит старт ракеты и обязательная смена позиции.Постоянные перемещения не мешают работе, так как после получения координат цели может в любой момент остановиться и произвести залп.Как рассказал командир экипажа, получивший медаль Жукова за успешное выполнение боевых заданий, все его сослуживцы – ракетчики отлично обучены и готовы к выполнению заданий любой сложности, при этом гордятся своей страной, которая никого не забывает и всем воздает по заслугам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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"искандер", новости, россия, армия
"Искандер", Новости, Россия, Армия

Появилось видео запуска "Искандера" по украинским военным объектам

09:43 10.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне спецоперации опубликовало Министерство обороны России 10 января
На видеоролике можно увидеть, как ракетный комплекс, замаскированный пропитанной поглощающим радиоволны составом спецсетью, следует на стартовую позицию по различным типам ландшафта.
Командира батареи в командно-штабной машине перед пуском раздает указания, после чего происходит старт ракеты и обязательная смена позиции.
Постоянные перемещения не мешают работе, так как после получения координат цели может в любой момент остановиться и произвести залп.
Как рассказал командир экипажа, получивший медаль Жукова за успешное выполнение боевых заданий, все его сослуживцы – ракетчики отлично обучены и готовы к выполнению заданий любой сложности, при этом гордятся своей страной, которая никого не забывает и всем воздает по заслугам.
 
"Искандер"НовостиРоссияАрмия
 
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