В Newsweek призвали прекратить "подчинение американских интересов украинскому правительству" - 10.01.2023 Украина.ру
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В Newsweek призвали прекратить "подчинение американских интересов украинскому правительству"
В Newsweek призвали прекратить "подчинение американских интересов украинскому правительству" - 10.01.2023 Украина.ру
В Newsweek призвали прекратить "подчинение американских интересов украинскому правительству"
Получившие в результате прошлогодних выборов большинство в Палате представителей конгресса США республиканцы должны принять во внимание интересы США и полностью изменить политику страны по отношению к Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 января в американском журнале Newsweek
2023-01-10T09:32
2023-01-10T09:32
новости
спецоперация
сша
newsweek
политологи
киевский режим
военная помощь
тайвань
донбасс
крым
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По мнению её авторов, вице-президента по внешней политике организации Stand Together Дэна Колдуэлла и профессора Центра обновления Америки, доктора наук Сумантры Маитры, новый состав Палаты представителей может поддержать политику администрации Джо Байдена, которая, по их мнению, подчиняет "американские интересы украинскому правительству", или же изменить её, "учитывая реалии конфликта".Авторы призвали "скорректировать американский курс на Украине". Они считают, что США должны "отдать приоритет более насущным потребностям внутри страны и за рубежом", поскольку, по их мнению, вопрос о том, кто контролирует Донбасс и Крым, не является принципиальным для США и не стоит риска ядерной конфронтации.Под "более насущными потребностями" США за рубежом Колдуэлл и Маитра имеют в виду поддержку Тайваня. Как с тревогой отмечают они, Вашингтон задерживает поставки Тайбэю оружия на сумму порядка 19 миллиардов долларов "отчасти из-за того, что Украина затмила собой куда более важный театр военных действий в Восточной Азии".Авторы призывают вести тщательный учет помощи Украине, которая "поражена системной коррупцией", и запретить поставки дефицитного оружия и боеприпасов, необходимых США в других местах планеты."Слуги народа не должны подчинять американские интересы и безопасность американских граждан иностранным правительствам, решившим любой ценой втянуть США в свои войны", - резюмируют политологи.
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новости, спецоперация, сша, newsweek, политологи, киевский режим, военная помощь, тайвань, донбасс, крым, джо байден, коррупция
Новости, Спецоперация, США, Newsweek, политологи, киевский режим, военная помощь, Тайвань, Донбасс, Крым, Джо Байден, коррупция

В Newsweek призвали прекратить "подчинение американских интересов украинскому правительству"

09:32 10.01.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Получившие в результате прошлогодних выборов большинство в Палате представителей конгресса США республиканцы должны принять во внимание интересы США и полностью изменить политику страны по отношению к Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 января в американском журнале Newsweek
По мнению её авторов, вице-президента по внешней политике организации Stand Together Дэна Колдуэлла и профессора Центра обновления Америки, доктора наук Сумантры Маитры, новый состав Палаты представителей может поддержать политику администрации Джо Байдена, которая, по их мнению, подчиняет "американские интересы украинскому правительству", или же изменить её, "учитывая реалии конфликта".

Первый вариант станет "медвежьей услугой" американскому народу и оскорблением республиканского электората, который всё сильнее опасается, что поддержка Украины примет неограниченный характер

Авторы призвали "скорректировать американский курс на Украине". Они считают, что США должны "отдать приоритет более насущным потребностям внутри страны и за рубежом", поскольку, по их мнению, вопрос о том, кто контролирует Донбасс и Крым, не является принципиальным для США и не стоит риска ядерной конфронтации.
Под "более насущными потребностями" США за рубежом Колдуэлл и Маитра имеют в виду поддержку Тайваня. Как с тревогой отмечают они, Вашингтон задерживает поставки Тайбэю оружия на сумму порядка 19 миллиардов долларов "отчасти из-за того, что Украина затмила собой куда более важный театр военных действий в Восточной Азии".
Авторы призывают вести тщательный учет помощи Украине, которая "поражена системной коррупцией", и запретить поставки дефицитного оружия и боеприпасов, необходимых США в других местах планеты.
"Слуги народа не должны подчинять американские интересы и безопасность американских граждан иностранным правительствам, решившим любой ценой втянуть США в свои войны", - резюмируют политологи.
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