https://ukraina.ru/20230110/1042482549.html

"Режим Зеленского трещит по швам": планы Украины вступить в Евросоюз назвали в России агонией

"Режим Зеленского трещит по швам": планы Украины вступить в Евросоюз назвали в России агонией - 10.01.2023 Украина.ру

"Режим Зеленского трещит по швам": планы Украины вступить в Евросоюз назвали в России агонией

Депутат Госдумы Крыма Михаил Шеремет посчитал агонией стремление киевского режма ускорить вступление Украины в Европейский союз

2023-01-10T08:50

2023-01-10T08:50

2023-01-10T08:50

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Депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир ранее заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну. По ее словам, в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год.Шеремет считает, что Зеленский не сможет удержаться у власти из-за недостаточной поддержки Запада и отсутствия уважения у украинского населения и армии.

https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, ес, украина, россия