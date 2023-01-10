"Режим Зеленского трещит по швам": планы Украины вступить в Евросоюз назвали в России агонией
Депутат Госдумы Крыма Михаил Шеремет посчитал агонией стремление киевского режма ускорить вступление Украины в Европейский союз
Депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир ранее заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну. По ее словам, в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год.
"Режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле. Попытка переноса переговоров - это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем", - сказал РИА Новости Шеремет.
Шеремет считает, что Зеленский не сможет удержаться у власти из-за недостаточной поддержки Запада и отсутствия уважения у украинского населения и армии.
"Для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции", - сказал депутат.