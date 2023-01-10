Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях - 10.01.2023 Украина.ру
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Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях
Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях - 10.01.2023 Украина.ру
Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях
В настоящее время лишь 5% россиян хотят работать в международных компаниях, в то время, как год назад такое желание высказывал 21% активного населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром "Зарплаты.ру", о котором 10 января сообщило РИА Новости
2023-01-10T08:48
2023-01-10T08:48
новости
спецоперация
экономика
опросы
санкции
вячеслав володин
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Исследование было проведено с 4 по 9 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет.Наиболее привлекательной сферой для работы в 2023 году респонденты считают IT (18%), финансы (10%) и продажи (10%).После начала российской спецоперации на Украине западные страны начали в массовом порядке вводить экономические санкции против РФ, и к 7 марта прошлого года Россия стала мировым "лидером" по количеству наложенных на неё санкций.Кроме того, активисты и сторонники киевского режима при поддержке западных СМИ развернули кампанию по давлению на международные компании с целью заставить их отказаться от любого типа деятельности в РФ.Санкции и кампания давления создали атмосферу, которая существенно затруднила операции международных компаний в России, в связи с чем многие из них прекратили или сократили свою деятельность в стране.Вместе с тем председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин 9 января отметил, что более 75% иностранных компаний, работавших в России до начала спецоперации, приняли решение в той или иной форме продолжить свою работу здесь.
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новости, спецоперация, экономика, опросы, санкции, вячеслав володин
Новости, Спецоперация, экономика, опросы, санкции, Вячеслав Володин

Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях

08:48 10.01.2023
 
© Фото : "Рейтинг"опрос
опрос - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : "Рейтинг"
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В настоящее время лишь 5% россиян хотят работать в международных компаниях, в то время, как год назад такое желание высказывал 21% активного населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром "Зарплаты.ру", о котором 10 января сообщило РИА Новости
Исследование было проведено с 4 по 9 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет.

Если год назад в международных компаниях хотели работать 21% россиян, то сейчас их доля упала до 5%, тогда как число желающих поступить в крупную российскую компанию выросло с 38% до 53%. Также сократилось число желающих открыть свой бизнес: с 19% до 16%

Исследовательский центр "Зарплаты.ру"
Наиболее привлекательной сферой для работы в 2023 году респонденты считают IT (18%), финансы (10%) и продажи (10%).
После начала российской спецоперации на Украине западные страны начали в массовом порядке вводить экономические санкции против РФ, и к 7 марта прошлого года Россия стала мировым "лидером" по количеству наложенных на неё санкций.
Кроме того, активисты и сторонники киевского режима при поддержке западных СМИ развернули кампанию по давлению на международные компании с целью заставить их отказаться от любого типа деятельности в РФ.
Санкции и кампания давления создали атмосферу, которая существенно затруднила операции международных компаний в России, в связи с чем многие из них прекратили или сократили свою деятельность в стране.
Вместе с тем председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин 9 января отметил, что более 75% иностранных компаний, работавших в России до начала спецоперации, приняли решение в той или иной форме продолжить свою работу здесь.
Макдоналдс временно закроют в России - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта 2022, 13:36
«Вызвать экономический коллапс для блага народа». Как иностранные компании заставляют уходить из РоссииАктивисты и сторонники киевского режима развернули настоящую кампанию по давлению на международные компании с целью заставить их отказаться от любого типа деятельности в РФ. И эта кампания находит отклик в западных СМИ. О том, что пишут ведущие американские медиа на эту тему, — в обзоре издания Украина.ру
 
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