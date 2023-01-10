https://ukraina.ru/20230110/1042482369.html

Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях

Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях - 10.01.2023 Украина.ру

Опрос показал, как за прошедший год изменилось отношение россиян к работе в международных компаниях

В настоящее время лишь 5% россиян хотят работать в международных компаниях, в то время, как год назад такое желание высказывал 21% активного населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром "Зарплаты.ру", о котором 10 января сообщило РИА Новости

2023-01-10T08:48

2023-01-10T08:48

2023-01-10T08:48

новости

спецоперация

экономика

опросы

санкции

вячеслав володин

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Исследование было проведено с 4 по 9 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет.Наиболее привлекательной сферой для работы в 2023 году респонденты считают IT (18%), финансы (10%) и продажи (10%).После начала российской спецоперации на Украине западные страны начали в массовом порядке вводить экономические санкции против РФ, и к 7 марта прошлого года Россия стала мировым "лидером" по количеству наложенных на неё санкций.Кроме того, активисты и сторонники киевского режима при поддержке западных СМИ развернули кампанию по давлению на международные компании с целью заставить их отказаться от любого типа деятельности в РФ.Санкции и кампания давления создали атмосферу, которая существенно затруднила операции международных компаний в России, в связи с чем многие из них прекратили или сократили свою деятельность в стране.Вместе с тем председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин 9 января отметил, что более 75% иностранных компаний, работавших в России до начала спецоперации, приняли решение в той или иной форме продолжить свою работу здесь.

https://ukraina.ru/20220322/1033582274.html

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новости, спецоперация, экономика, опросы, санкции, вячеслав володин