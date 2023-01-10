https://ukraina.ru/20230110/1042481810.html

В Японии назвали оружие России, ставшее головной болью для США

В Японии назвали оружие России, ставшее головной болью для США - 10.01.2023 Украина.ру

В Японии назвали оружие России, ставшее головной болью для США

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали настоящей головной болью для американских военных, пишет японское издание Shukan Gendai

2023-01-10T08:42

2023-01-10T08:42

2023-01-10T08:42

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В издании напомнили, что уничтожить ракеты крайне сложно, с ними не справляются и системы противовоздушной обороны (ПВО) США.Минобороны России заявило ранее, что ракета "Авангард" способна развивать скорость 28 Мах, что примерно равно 7,5 километра в секунду. Она может поразить цель, находящуюся на расстоянии шесть тысяч километров.О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии в декабре 2019 года. В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил второй полк.

https://ukraina.ru/20230109/1042436004.html

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