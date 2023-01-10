https://ukraina.ru/20230110/1042480873.html

Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог

Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог - 10.01.2023 Украина.ру

Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог

Командование ВСУ планировало наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч"

2023-01-10T07:53

2023-01-10T07:53

2023-01-10T07:53

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Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой. По данным издания, карты, вероятно, были отпечатаны по советским шаблонам. На них есть советские топонимы, потому что город Мариуполь указан как Жданов. Кроме того, на них отмечено расположение украинских и российских войск в ходе СВО.Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого числа неопытных солдат в войсках. По ее словам, сейчас большая часть украинской армии состоит из непрофессиональных военных, у которых проблемы со стойкостью на поле боя и боеспособностью.

https://ukraina.ru/20230110/1042476315.html

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новости, всу, вс рф, ростов-на-дону, таганрог