https://ukraina.ru/20230110/1042480873.html
Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог - 10.01.2023 Украина.ру
Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Командование ВСУ планировало наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч"
2023-01-10T07:53
2023-01-10T07:53
2023-01-10T07:53
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таганрог
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Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой. По данным издания, карты, вероятно, были отпечатаны по советским шаблонам. На них есть советские топонимы, потому что город Мариуполь указан как Жданов. Кроме того, на них отмечено расположение украинских и российских войск в ходе СВО.Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого числа неопытных солдат в войсках. По ее словам, сейчас большая часть украинской армии состоит из непрофессиональных военных, у которых проблемы со стойкостью на поле боя и боеспособностью.
https://ukraina.ru/20230110/1042476315.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, ростов-на-дону, таганрог
Новости, ВСУ, ВС РФ, Ростов-на-Дону, Таганрог
Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Командование ВСУ планировало наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч"
Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой. По данным издания, карты, вероятно, были отпечатаны по советским шаблонам. На них есть советские топонимы, потому что город Мариуполь указан как Жданов. Кроме того, на них отмечено расположение украинских и российских войск в ходе СВО.
"Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели (захватить – ред.)", - сказал командир.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого числа неопытных солдат в войсках. По ее словам, сейчас большая часть украинской армии состоит из непрофессиональных военных, у которых проблемы со стойкостью на поле боя и боеспособностью.