"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть
10 января 1934 году, родился Леонид Макарович Кравчук – первый президент Украины (в соответствии с Конституцией это почётное звание, сохраняющееся пожизненно). Он был во многом уникальной фигурой для современной Украины. И во многом же фигурой типичной — тем самым "хитрым хохлом", который надурил всех, включая самого себя.
Существует распространённый историей миф, запущенный в своё время Дмитрием Дорошенко, относительно того, что первым президентом Украины был Михаил Грушевский. Однако эта версия ничем не подтверждена — нет никаких документов, в принципе свидетельствующих о том, что в УНР был пост президента. Впрочем, в то время "президентом" зачастую назывался председательствующий на любом собрании, так что Грушевского вполне логично называть "президентом Центральной Рады".
А вот руководители правительства УНР в изгнании с 1948 года действительно имели титул президента, хотя и непонятно чего — это правительство не контролировало ни миллиметра украинской территории. Впрочем, если уж "Договоры и постановления" Орлика на Украине числятся "конституцией", то усилиями возрождателей национальной памяти первым президентом вполне могут объявить главу УНР в изгнании Андрея Ливицкого.
Ну а пока этого не произошло, Кравчук продолжает оставаться первым.
Леонид Кравчук родился в селе Великий Житин в 1934 году и стал единственным политическим лидером Украины, родившимся в другом государстве. На тот момент село входило в состав Польши. Его отец даже успел послужить в польской кавалерии. И только в 1939 году Великий Житин был включен в состав Ровенской области УССР, и пятилетний Лёня Кравчук стал советским гражданином вместе с прочими односельчанами.
Любопытно, что Кравчук остается единственным уроженцем Западной Украины среди всех украинских президентов. Его сменщики во главе государства родились в в Черниговской, Сумской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Казалось бы, учитывая роль, которую играют в современной Украине западные области и конкретно Галичина, логично было бы ожидать… Но нет. От имени Галичины выступает то уроженец Черкасщины Черновол, то Сумщины — Ющенко, то Днепропетровщины — Тимошенко…
11 июля 2022, 01:00ИсторияПреступление без срока давности. Как началась Волынская резняВ «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
В годы войны на Волыни были весьма сильны позиции националистического подполья. После распада СССР Кравчук охотно вспоминал, что ребенком он колядовал на Рождество в поддержку УПА*, отдавая им часть заработанных таким образом продуктов.
Как известно, колядками деятельность УПА* на Волыни не ограничивалась. У односельчан Кравчука изымали листовки с агитацией ОУН, а батальон самообороны, сформированный в Великом Житине советскими органами, был расформирован за неблагонадежность. В 2016 г. в качестве представителя в польско-украинской комиссии по примирению Кравчук так в Варшаве так мотивировал нежелание официального Киева признать Волынскую резню геноцидом:
"Хотелось бы, чтобы вы поняли украинцев. Мы пережили страшный голод, зафиксировано 4 миллиона его жертв. Если сейчас кто-то обвинит пережившую такие страдания Украину в геноциде, это может вызвать очень бурную реакцию".
Впрочем, тогдашние связи самого Кравчука с национализмом на передаче наколядованных продуктов и завершились. Хотя ему и предстояло стать "отцом украинской независимости", вплоть до самого распада СССР Кравчук был образцовым и исполнительным идеологом компартии.
Кравчук является порождением послевоенной "коренизации" (т.н. "бериевской"). Партийную карьеру он, правда, начал делать значительно позже — в начале 60-х, но в университет-то, причём по идеологической специальности (а изучал он политэкономию), поступил в 1953-м… Т.е. Кравчук не просто так волынянин во власти, а волынянин целевой — его специально во власть готовили (хотя вошёл он в неё уже не по московскому умыслу, а в силу личных качеств).
23 декабря 2021, 01:00Расстрел ко дню рождения. За что был казнен единственный украинец из клана Берии23 декабря 1910 года родился и спустя 43 года в этот же день был расстрелян генерал-лейтенант Павел Мешик - единственный украинец из близкого окружения Лаврентия Берии, который предпочитал опираться на грузин
С начала 1960-х годов Кравчук работал в отделе идеологии и агитации Черновицкого обкома и постепенно, шаг за шагом, к 1980-м годам дорос до заведующего отделом агитации и идеологии ЦК КПУ. То есть превратился в главного идеолога украинской компартии.
В разгар Перестройки, в 1989 году наконец удалось отправить в отставку непотопляемого Щербицкого, многие годы полновластно руководившего УССР. С его уходом другой мощной фигуры в Киеве так и не появилось. Занявший его место ныне позабытый Владимир Ивашко так и не успел закрепиться и вскоре был взят в Москву, а Станислав Гуренко был слишком незначительной фигурой.
На фоне этой чехарды опытный номенклатурщик Кравчук вошел в состав Политбюро и провернул ельцинскую комбинацию — транзитом через Верховный Совет выдвинулся в президенты УССР.
Правда, были у этих выборов и отличия. Соперниками Ельцина были практически исключительно номенклатурные деятели той или иной степени радикальности. В то время как Кравчуку предстояло соперничать не с номенклатурой, а с местными диссидентами, пользовавшимися немалыми симпатиями на волне национального романтизма поздней перестройки.
Тем не менее, даже в эпоху распада СССР (выборы президента УССР проходили именно на этом фоне) номенклатурный прагматизм оказался сильнее диссидентской романтики и Кравчук набрал почти втрое больше голосов чем его ближайший конкурент — Черновол.
Собственно, из тройки главных кандидатов на президентское кресло — Черновола, Лукьяненко и Кравчука — последнего было труднее всего представить в роли могильщика Союза и лидера независимой Украины.
В конце концов, он отвечал за идеологию в компартии и в свое время запомнился тем, что предлагал сносить "униатские надгробия" на кладбищах в рамках борьбы с "буржуазным национализмом". Однако, ирония исторического момента заключалась в том, что "отцом независимости" в итоге стал насквозь номенклатурный деятель, а не сидевшие за "украинскую идею" по тюрьмам диссиденты.
Как руководитель идеологического направления в КПУ Кравчук должен был бороться с украинским национализмом. Вместо этого он его возглавил.
Справедливости ради надо отметить, что Леонид Макарович тут инициатором не выступал. Просто он вовремя понял, к чему всё идёт, и сориентировался на тенденцию в элите УССР. Возглавил он эту тенденцию (как партия она никогда не была оформлена) просто по должности — все ниточки сходились к нему.
Кстати, не он один был суверен-коммунистом. Навскидку: Борис Ельцин — первый секретарь Свердловского обкома (а это не просто так обком — резервная столица), потом — первый секретарь МГК (просто столица); Нурсултан Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана; Ислам Каримов — первый секретарь ЦК КП Узбекистана.
Еще одна ирония заключается в том, что при всей своей причастности к действительно историческим событиям, Кравчук как государственный лидер практически не оставил следа в истории, став жертвой тех процессов, которые он и начал.
Независимость рухнула Кравчуку как снег на голову и оказалось, что никакой вдумчивой стратегии и плана действий у "отца нации" нет.
Кстати, Кравчук упредил Порошенко, победив уже в первом туре выборов, и Януковича, став первым президентом, отстранённым от власти досрочно, — он отсидел на своём посту чуть более двух с половиной лет (Янукович — более четырёх).
Вместе с независимостью на Киев обрушился целый ворох проблем, о существовании которых местные политики и не догадывались, потому что в рамках единого союзного государства их не было заметно, зато в границах отдельной страны они грозили серьезными неприятностями.
Чего стоил один только крымский вопрос, не говоря уже о теснейшей экономической связи УССР и РСФСР, производственные цепочки которых во многих сферах были замкнуты друг на друга.
8 декабря 2022, 12:31ИсторияНикто не хотел защищать. Почему распался СССР
Кравчук умел говорить, неплохо себя держал на публике, в целом был неглупым человеком, но при этом не имел харизмы народного лидера, которая помогла бы ему в сложные моменты. И, самое главное, он не имел сколько-нибудь внятной программы действий.
С первого дня независимости Кравчук столкнулся с 4 серьезными проблемами, при том, что даже одной из них в отдельности было достаточно, чтобы похоронить его политическую карьеру.
Первая — Крым, который требовал особого статуса и настаивал на сближении с Россией. Вторая — статус Черноморского флота. Третья — вопрос вывода ядерного оружия. И четвертая — мощнейший экономический кризис, вызванный разрывом производственных цепочек и необходимостью перехода на рыночные рельсы.
Если его российский коллега Ельцин в первые годы столкнулся с мощной левой оппозицией, то Кравчуку с самого начала приходилось лавировать между левыми, воспрянувшими после тяжело пережитых рыночных реформ и националистами, которые любые переговоры с Россией, даже проводимые с прагматичных позиций, рассматривали через призму национального предательства.
Кравчук пытался быть компромиссным политиком, проводя политику в духе "и вашим и нашим", но в итоге утратил поддержку и тех и других.
1 декабря 2021, 13:15Как Горбачёв и Буш-старший предопределили проведение референдума о независимости УкраиныГолосование на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года было призвано «перебить» результаты референдума о сохранении СССР и убедить США в том, что независимость Украины действительно поддерживает её население.
Недаром в народе его называют "фарбованый (крашеный — укр.) лис" — в честь героя сказки Ивана Франко, который при неудачной попытке полакомиться курятиной попал в краску и решил воспользоваться своим необычным цветом для того, чтобы стать лидером в лесу.
Характерный анекдот: Леонид Макарович приезжает куда-то с официальным визитом. Идёт дождь.
— Леонид Макарович — зонтик.
— Да ничего, я так — между капельками…
Благодаря этому Кравчук служит эффективным "политическим барометром" — он всегда на стороне сильного (или перспективного) игрока и всегда делает заявления, которые уместны в данной конкретной политической ситуации.
Но в итоге для националистов он был недостаточно радикален, для коммунистов — слишком рыночником, для людей с пророссийскими симпатиями — недостаточно заинтересованным в сотрудничестве с Россией, а для сторонников западного пути — слишком советским и номенклатурным.
Весьма характерный пример — конфликт Кравчука с эмигрантскими кругами, которые в начале 90-х сунулись было в Киев. Те громко ругали Кравчука в прессе, обвиняя его в "советскости" и стремлении построить "потемкинскую деревню". В ответ он даже грозил изгнать "иностранцев" и запретить им въезд в страну, если они продолжат ругать президента, Раду, и вообще "дестабилизировать обстановку".
2 июля 2019, 13:52День в истории. 2 июля: бандеровцы открыли в Киеве свой первый съездВ этот день в 1993 г. начал работу I съезд Конгресса украинских националистов. Независимость Украины открыла возможность для возвращения своевременно эвакуировавшихся националистов, нашедших убежище в США, Канаде и Европе. Главным образом речь шла об активе Организации украинских националистов
Периодически Кравчук выдвигал даже достаточно экзотические идеи.
В разгар конфликта с Крымом по вопросам разграничения полномочий, он даже грозился заселить Крым немецкими колонистами, вернув туда депортированных в 1941 году. Под это дело он даже пытался выбить денег у Германии, учредив для этого специальный фонд.
Как уже говорилось, у власти Кравчук продержался менее трех лет.
Системный кризис, который бушевал в стране всё время правления Кравчука, в 1994 году дошел до крайней точки — президент полностью утратил контроль над властью. Дошло до того, что Рада ввела прямые выборы глав облсоветов — президентская вертикаль рухнула, а Украина де-факто оказалась на грани федерализации.
Под давлением оппозиции, подпитываемой массовыми протестами и серьезными экономическими трудностями, он вынужден был согласиться на досрочные выборы в 1994 году. Его главным конкурентом выступал имевший тесные связи с влиятельнейшим с брежневских времен "днепропетровским кланом" Леонид Кучма.
Политические программы обоих кандидатов были практически неразличимы. Разве что Кучма считался более пророссийским кандидатом.
12 мая 2022, 13:25ИсторияЗабытый кризис. Как Украина впервые оказалась на пороге распадаКончина первого президента Украины Леонида Кравчука напомнила о таком факте истории Украины как политический кризис 1994 года, который чуть было не привёл к распаду Украины. Обстоятельства этого кризиса уже изрядно забыты, но часть причин его возникновения продолжают действовать и сейчас, постепенно добивая украинское государство
В итоге Кравчук выиграл первый тур выборов, но проиграл второй. Исход предопределили региональные симпатии — за Кравчука проголосовала западная часть страны, за Кучму — юго-восток. Этого хватило, чтобы обеспечить перевес в 7 процентов.
Как ни странно, но даже в этих условиях шанс у Кравчука был — Кучма для многих был слишком радикальным рыночным реформатором и слишком радикально пророссийским. Но Кравчук сделал ставку на антироссийский радикализм и с треском проиграл, подобно Порошенко в 2019 году.
Кстати, финт со сменой базового региона успешно провернул на выборах 1999 года Кучма. Но там была уникальная ситуация (олигархический консенсус) и удачная стратегия (Кучма не отказался полностью от старой базы, опередив Симоненко в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях).
Единственное, что Кравчук успел сделать за время своего президентства, это оформить отказ от ядерного оружия. Такая удивительная сговорчивость объясняется тем, что его к этому вынудили США. Они наотрез отказывались выделять 300-миллионный кредит, пока отказ от оружия не будет оформлен. А поскольку Киеву эти деньги были нужны "еще вчера", пришлось выполнить эти требования.
Леонид Кравчук не создал своей партии и не обеспечил себе безбедного будущего (что удалось сделать Кучме благодаря удачному браку дочери). После поражения на досрочных президентских он остался без кола и двора. И он выбрал для себя путь "служебного князя", работая в интересах различных политических проектов.
В 1998 году он стал первым номером в списке СДПУ(о) Медведчука, которая претендовала на роль партии власти. Позже он был в команде Тимошенко. Кравчук легко переходил от покровителя к покровителю, подкрепляя его позицию своим авторитетом. Кстати, что такое "авторитет Кравчука", понятно далеко не всем.
10 мая 2022 года в клинике немецкого города Мюнхен Леонид Кравчук скончался - последним из тройки республиканских лидеров, подписавших Беловежские соглашения, означавшие роспуск СССР.
Кравчук был неглуп, достаточно интеллигентен, аккуратен, осторожен, не кровожаден. Но он был сметен лихой эпохой, даже не досидев в президентском кресле положенный срок.