https://ukraina.ru/20230110/1042465004.html

"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть

"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть - 10.01.2023 Украина.ру

"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть

Он был во многом уникальной фигурой для современной Украины. И во многом же фигурой типичной — тем самым "хитрым хохлом", который надурил всех, включая самого... Украина.ру, 10.01.2023

2023-01-10T01:00

2023-01-10T01:00

2023-01-10T01:00

история

история

1990-е

леонид кравчук

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10 января 1934 году, родился Леонид Макарович Кравчук – первый президент Украины (в соответствии с Конституцией это почётное звание, сохраняющееся пожизненно). Он был во многом уникальной фигурой для современной Украины. И во многом же фигурой типичной — тем самым "хитрым хохлом", который надурил всех, включая самого себя.Существует распространённый историей миф, запущенный в своё время Дмитрием Дорошенко, относительно того, что первым президентом Украины был Михаил Грушевский. Однако эта версия ничем не подтверждена — нет никаких документов, в принципе свидетельствующих о том, что в УНР был пост президента. Впрочем, в то время "президентом" зачастую назывался председательствующий на любом собрании, так что Грушевского вполне логично называть "президентом Центральной Рады".А вот руководители правительства УНР в изгнании с 1948 года действительно имели титул президента, хотя и непонятно чего — это правительство не контролировало ни миллиметра украинской территории. Впрочем, если уж "Договоры и постановления" Орлика на Украине числятся "конституцией", то усилиями возрождателей национальной памяти первым президентом вполне могут объявить главу УНР в изгнании Андрея Ливицкого.Ну а пока этого не произошло, Кравчук продолжает оставаться первым.Леонид Кравчук родился в селе Великий Житин в 1934 году и стал единственным политическим лидером Украины, родившимся в другом государстве. На тот момент село входило в состав Польши. Его отец даже успел послужить в польской кавалерии. И только в 1939 году Великий Житин был включен в состав Ровенской области УССР, и пятилетний Лёня Кравчук стал советским гражданином вместе с прочими односельчанами.Любопытно, что Кравчук остается единственным уроженцем Западной Украины среди всех украинских президентов. Его сменщики во главе государства родились в в Черниговской, Сумской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Казалось бы, учитывая роль, которую играют в современной Украине западные области и конкретно Галичина, логично было бы ожидать… Но нет. От имени Галичины выступает то уроженец Черкасщины Черновол, то Сумщины — Ющенко, то Днепропетровщины — Тимошенко…В годы войны на Волыни были весьма сильны позиции националистического подполья. После распада СССР Кравчук охотно вспоминал, что ребенком он колядовал на Рождество в поддержку УПА*, отдавая им часть заработанных таким образом продуктов.Как известно, колядками деятельность УПА* на Волыни не ограничивалась. У односельчан Кравчука изымали листовки с агитацией ОУН, а батальон самообороны, сформированный в Великом Житине советскими органами, был расформирован за неблагонадежность. В 2016 г. в качестве представителя в польско-украинской комиссии по примирению Кравчук так в Варшаве так мотивировал нежелание официального Киева признать Волынскую резню геноцидом:"Хотелось бы, чтобы вы поняли украинцев. Мы пережили страшный голод, зафиксировано 4 миллиона его жертв. Если сейчас кто-то обвинит пережившую такие страдания Украину в геноциде, это может вызвать очень бурную реакцию".Впрочем, тогдашние связи самого Кравчука с национализмом на передаче наколядованных продуктов и завершились. Хотя ему и предстояло стать "отцом украинской независимости", вплоть до самого распада СССР Кравчук был образцовым и исполнительным идеологом компартии.Кравчук является порождением послевоенной "коренизации" (т.н. "бериевской"). Партийную карьеру он, правда, начал делать значительно позже — в начале 60-х, но в университет-то, причём по идеологической специальности (а изучал он политэкономию), поступил в 1953-м… Т.е. Кравчук не просто так волынянин во власти, а волынянин целевой — его специально во власть готовили (хотя вошёл он в неё уже не по московскому умыслу, а в силу личных качеств).С начала 1960-х годов Кравчук работал в отделе идеологии и агитации Черновицкого обкома и постепенно, шаг за шагом, к 1980-м годам дорос до заведующего отделом агитации и идеологии ЦК КПУ. То есть превратился в главного идеолога украинской компартии.В разгар Перестройки, в 1989 году наконец удалось отправить в отставку непотопляемого Щербицкого, многие годы полновластно руководившего УССР. С его уходом другой мощной фигуры в Киеве так и не появилось. Занявший его место ныне позабытый Владимир Ивашко так и не успел закрепиться и вскоре был взят в Москву, а Станислав Гуренко был слишком незначительной фигурой.На фоне этой чехарды опытный номенклатурщик Кравчук вошел в состав Политбюро и провернул ельцинскую комбинацию — транзитом через Верховный Совет выдвинулся в президенты УССР.Правда, были у этих выборов и отличия. Соперниками Ельцина были практически исключительно номенклатурные деятели той или иной степени радикальности. В то время как Кравчуку предстояло соперничать не с номенклатурой, а с местными диссидентами, пользовавшимися немалыми симпатиями на волне национального романтизма поздней перестройки.Тем не менее, даже в эпоху распада СССР (выборы президента УССР проходили именно на этом фоне) номенклатурный прагматизм оказался сильнее диссидентской романтики и Кравчук набрал почти втрое больше голосов чем его ближайший конкурент — Черновол.Собственно, из тройки главных кандидатов на президентское кресло — Черновола, Лукьяненко и Кравчука — последнего было труднее всего представить в роли могильщика Союза и лидера независимой Украины.В конце концов, он отвечал за идеологию в компартии и в свое время запомнился тем, что предлагал сносить "униатские надгробия" на кладбищах в рамках борьбы с "буржуазным национализмом". Однако, ирония исторического момента заключалась в том, что "отцом независимости" в итоге стал насквозь номенклатурный деятель, а не сидевшие за "украинскую идею" по тюрьмам диссиденты.Как руководитель идеологического направления в КПУ Кравчук должен был бороться с украинским национализмом. Вместо этого он его возглавил.Справедливости ради надо отметить, что Леонид Макарович тут инициатором не выступал. Просто он вовремя понял, к чему всё идёт, и сориентировался на тенденцию в элите УССР. Возглавил он эту тенденцию (как партия она никогда не была оформлена) просто по должности — все ниточки сходились к нему.Кстати, не он один был суверен-коммунистом. Навскидку: Борис Ельцин — первый секретарь Свердловского обкома (а это не просто так обком — резервная столица), потом — первый секретарь МГК (просто столица); Нурсултан Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана; Ислам Каримов — первый секретарь ЦК КП Узбекистана.Еще одна ирония заключается в том, что при всей своей причастности к действительно историческим событиям, Кравчук как государственный лидер практически не оставил следа в истории, став жертвой тех процессов, которые он и начал.Независимость рухнула Кравчуку как снег на голову и оказалось, что никакой вдумчивой стратегии и плана действий у "отца нации" нет.Кстати, Кравчук упредил Порошенко, победив уже в первом туре выборов, и Януковича, став первым президентом, отстранённым от власти досрочно, — он отсидел на своём посту чуть более двух с половиной лет (Янукович — более четырёх).Вместе с независимостью на Киев обрушился целый ворох проблем, о существовании которых местные политики и не догадывались, потому что в рамках единого союзного государства их не было заметно, зато в границах отдельной страны они грозили серьезными неприятностями.Чего стоил один только крымский вопрос, не говоря уже о теснейшей экономической связи УССР и РСФСР, производственные цепочки которых во многих сферах были замкнуты друг на друга.Кравчук умел говорить, неплохо себя держал на публике, в целом был неглупым человеком, но при этом не имел харизмы народного лидера, которая помогла бы ему в сложные моменты. И, самое главное, он не имел сколько-нибудь внятной программы действий.С первого дня независимости Кравчук столкнулся с 4 серьезными проблемами, при том, что даже одной из них в отдельности было достаточно, чтобы похоронить его политическую карьеру.Первая — Крым, который требовал особого статуса и настаивал на сближении с Россией. Вторая — статус Черноморского флота. Третья — вопрос вывода ядерного оружия. И четвертая — мощнейший экономический кризис, вызванный разрывом производственных цепочек и необходимостью перехода на рыночные рельсы.Если его российский коллега Ельцин в первые годы столкнулся с мощной левой оппозицией, то Кравчуку с самого начала приходилось лавировать между левыми, воспрянувшими после тяжело пережитых рыночных реформ и националистами, которые любые переговоры с Россией, даже проводимые с прагматичных позиций, рассматривали через призму национального предательства.Кравчук пытался быть компромиссным политиком, проводя политику в духе "и вашим и нашим", но в итоге утратил поддержку и тех и других.Недаром в народе его называют "фарбованый (крашеный — укр.) лис" — в честь героя сказки Ивана Франко, который при неудачной попытке полакомиться курятиной попал в краску и решил воспользоваться своим необычным цветом для того, чтобы стать лидером в лесу.Характерный анекдот: Леонид Макарович приезжает куда-то с официальным визитом. Идёт дождь.— Леонид Макарович — зонтик.— Да ничего, я так — между капельками…Благодаря этому Кравчук служит эффективным "политическим барометром" — он всегда на стороне сильного (или перспективного) игрока и всегда делает заявления, которые уместны в данной конкретной политической ситуации.Но в итоге для националистов он был недостаточно радикален, для коммунистов — слишком рыночником, для людей с пророссийскими симпатиями — недостаточно заинтересованным в сотрудничестве с Россией, а для сторонников западного пути — слишком советским и номенклатурным.Весьма характерный пример — конфликт Кравчука с эмигрантскими кругами, которые в начале 90-х сунулись было в Киев. Те громко ругали Кравчука в прессе, обвиняя его в "советскости" и стремлении построить "потемкинскую деревню". В ответ он даже грозил изгнать "иностранцев" и запретить им въезд в страну, если они продолжат ругать президента, Раду, и вообще "дестабилизировать обстановку".Периодически Кравчук выдвигал даже достаточно экзотические идеи.В разгар конфликта с Крымом по вопросам разграничения полномочий, он даже грозился заселить Крым немецкими колонистами, вернув туда депортированных в 1941 году. Под это дело он даже пытался выбить денег у Германии, учредив для этого специальный фонд.Как уже говорилось, у власти Кравчук продержался менее трех лет.Системный кризис, который бушевал в стране всё время правления Кравчука, в 1994 году дошел до крайней точки — президент полностью утратил контроль над властью. Дошло до того, что Рада ввела прямые выборы глав облсоветов — президентская вертикаль рухнула, а Украина де-факто оказалась на грани федерализации.Под давлением оппозиции, подпитываемой массовыми протестами и серьезными экономическими трудностями, он вынужден был согласиться на досрочные выборы в 1994 году. Его главным конкурентом выступал имевший тесные связи с влиятельнейшим с брежневских времен "днепропетровским кланом" Леонид Кучма.Политические программы обоих кандидатов были практически неразличимы. Разве что Кучма считался более пророссийским кандидатом.В итоге Кравчук выиграл первый тур выборов, но проиграл второй. Исход предопределили региональные симпатии — за Кравчука проголосовала западная часть страны, за Кучму — юго-восток. Этого хватило, чтобы обеспечить перевес в 7 процентов.Как ни странно, но даже в этих условиях шанс у Кравчука был — Кучма для многих был слишком радикальным рыночным реформатором и слишком радикально пророссийским. Но Кравчук сделал ставку на антироссийский радикализм и с треском проиграл, подобно Порошенко в 2019 году.Кстати, финт со сменой базового региона успешно провернул на выборах 1999 года Кучма. Но там была уникальная ситуация (олигархический консенсус) и удачная стратегия (Кучма не отказался полностью от старой базы, опередив Симоненко в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях).Единственное, что Кравчук успел сделать за время своего президентства, это оформить отказ от ядерного оружия. Такая удивительная сговорчивость объясняется тем, что его к этому вынудили США. Они наотрез отказывались выделять 300-миллионный кредит, пока отказ от оружия не будет оформлен. А поскольку Киеву эти деньги были нужны "еще вчера", пришлось выполнить эти требования.Леонид Кравчук не создал своей партии и не обеспечил себе безбедного будущего (что удалось сделать Кучме благодаря удачному браку дочери). После поражения на досрочных президентских он остался без кола и двора. И он выбрал для себя путь "служебного князя", работая в интересах различных политических проектов.В 1998 году он стал первым номером в списке СДПУ(о) Медведчука, которая претендовала на роль партии власти. Позже он был в команде Тимошенко. Кравчук легко переходил от покровителя к покровителю, подкрепляя его позицию своим авторитетом. Кстати, что такое "авторитет Кравчука", понятно далеко не всем.10 мая 2022 года в клинике немецкого города Мюнхен Леонид Кравчук скончался - последним из тройки республиканских лидеров, подписавших Беловежские соглашения, означавшие роспуск СССР.Кравчук был неглуп, достаточно интеллигентен, аккуратен, осторожен, не кровожаден. Но он был сметен лихой эпохой, даже не досидев в президентском кресле положенный срок.

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, 1990-е, леонид кравчук