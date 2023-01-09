https://ukraina.ru/20230109/1042464266.html

В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео

В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео - 09.01.2023 Украина.ру

В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео

Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов... Украина.ру, 09.01.2023

2023-01-09T13:56

2023-01-09T13:56

2023-01-09T13:56

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плен

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Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов доставили на транспортном тяжелом самолете Ил-76М. Ранее в Министерстве обороны России сообщили о проведении первого в новом году обмена с украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что "всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь". Подробности в нашем материале!

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, киев, всу, сво, плен, пленные, обмен, армия, видео