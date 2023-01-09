В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео - 09.01.2023 Украина.ру
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В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео
В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео - 09.01.2023 Украина.ру
В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео
Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов... Украина.ру, 09.01.2023
2023-01-09T13:56
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видео
россия
украина
киев
всу
сво
плен
пленные
обмен
армия
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Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов доставили на транспортном тяжелом самолете Ил-76М. Ранее в Министерстве обороны России сообщили о проведении первого в новом году обмена с украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что "всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь". Подробности в нашем материале!
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видео, россия, украина, киев, всу, сво, плен, пленные, обмен, армия, видео
Видео, Россия, Украина, Киев, ВСУ, СВО, плен, Пленные, обмен, Армия

В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео

13:56 09.01.2023
 
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Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов доставили на транспортном тяжелом самолете Ил-76М. Ранее в Министерстве обороны России сообщили о проведении первого в новом году обмена с украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что "всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь". Подробности в нашем материале!
 
ВидеоРоссияУкраинаКиевВСУСВОпленПленныеобменАрмия
 
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