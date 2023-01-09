https://ukraina.ru/20230109/1042464266.html
В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео
В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео - 09.01.2023 Украина.ру
В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео
Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов... Украина.ру, 09.01.2023
2023-01-09T13:56
2023-01-09T13:56
2023-01-09T13:56
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Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов доставили на транспортном тяжелом самолете Ил-76М. Ранее в Министерстве обороны России сообщили о проведении первого в новом году обмена с украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что "всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь". Подробности в нашем материале!
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Украина, Киев, ВСУ, СВО, плен, Пленные, обмен, Армия
В слезах радости: 50 героев вернулись домой из украинского плена. Видео
Самолет с 50 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился 8 января на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов доставили на транспортном тяжелом самолете Ил-76М. Ранее в Министерстве обороны России сообщили о проведении первого в новом году обмена с украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что "всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь". Подробности в нашем материале!