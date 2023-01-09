Депутат Рады Железняк: на Украину завезли трансформаторы на сумму 11,3 миллиона долларов
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
На Украину менее чем за два месяца привезли трансформаторы и другое оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
"Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов", - написал Железняк.
Он добавил, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах. По словам депутата, эта партия товаров была импортирована по льготе, при этом, если учесть еще и "гуманитарную помощь", то показатель импортированного оборудования будет значительно выше.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев ожидает поставку 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности, а также "сотни наименований" запасных частей для энергооборудования и обогревателей.
После теракта на Крымском мосту в октябре Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Сначала киевские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.
В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
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