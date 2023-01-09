https://ukraina.ru/20230109/1042461779.html

Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев

Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев - 09.01.2023 Украина.ру

Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев

Россия не воюет с Украиной. Об этом 9 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает газета "Аргументы и факты"

2023-01-09T13:16

2023-01-09T13:16

2023-01-09T13:16

патрушев

украина

новости

россия

спецоперация

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"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев.Он подчеркнул, что события на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом.Патрушев добавил, что с помощью специальной военной операции Россия "освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа".Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, подчеркнул он."Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - добавил Патрушев.

https://ukraina.ru/20221222/1042052220.html

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патрушев, украина, новости, россия, спецоперация