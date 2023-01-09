Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев - 09.01.2023 Украина.ру
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Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев
Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев - 09.01.2023 Украина.ру
Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев
Россия не воюет с Украиной. Об этом 9 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает газета "Аргументы и факты"
2023-01-09T13:16
2023-01-09T13:16
патрушев
украина
новости
россия
спецоперация
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"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев.Он подчеркнул, что события на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом.Патрушев добавил, что с помощью специальной военной операции Россия "освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа".Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, подчеркнул он."Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - добавил Патрушев.
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патрушев, украина, новости, россия, спецоперация
Патрушев, Украина, Новости, Россия, Спецоперация

Россия положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению украинцев — Патрушев

13:16 09.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия не воюет с Украиной. Об этом 9 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает газета "Аргументы и факты"
"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что события на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом.

"Это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", - указал он.

Патрушев добавил, что с помощью специальной военной операции Россия "освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа".
Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, подчеркнул он.

"Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - добавил Патрушев.
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