Украинские националисты готовят провокацию с телами умерших – СК

Военный эксперт рассказал о провокации Украины, которая будет страшнее взрыва грязной ядерной бомбы Если киевский режим откроет воду с Днепрогэс, может произойти затопление в районе Запорожской АЭС. Реакторы хоть и заглушены, но они все равно тепло выделяют и их надо охлаждать. Так что возможна катастрофа по сценарию Фукусимы. Об этом рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру