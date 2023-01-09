Украинские националисты готовят провокацию с телами умерших – СК
Украинские спецслужбы готовят антироссийскую провокацию с целью дискредитации российских военных с использованием тел умерших граждан Украины, сообщает 9 января Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине
Сотрудники украинских спецслужб вскрывали могилы на кладбищах в канун православного Рождества. Российские следователи предположили о возможных провокациях.
"В канун православного Рождества представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины организовали работы по вскрытию могил на кладбищах в ряде населенных пунктов, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.
Тела дополнительно обезобразили и сбросили в ямы, предварительно сняв на фото и видео. Снимки будут предоставлены западным СМИ, уточнили в СК.
В российском ведомстве проведут проверку по факту этой провокации.
21 декабря 2022, 10:09Военный эксперт рассказал о провокации Украины, которая будет страшнее взрыва грязной ядерной бомбыЕсли киевский режим откроет воду с Днепрогэс, может произойти затопление в районе Запорожской АЭС. Реакторы хоть и заглушены, но они все равно тепло выделяют и их надо охлаждать. Так что возможна катастрофа по сценарию Фукусимы. Об этом рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру