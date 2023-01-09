Украинские националисты готовят провокацию с телами умерших – СК - 09.01.2023 Украина.ру
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Украинские националисты готовят провокацию с телами умерших – СК
Украинские националисты готовят провокацию с телами умерших – СК - 09.01.2023 Украина.ру
Украинские националисты готовят провокацию с телами умерших – СК
Украинские спецслужбы готовят антироссийскую провокацию с целью дискредитации российских военных с использованием тел умерших граждан Украины, сообщает 9 января Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине
2023-01-09T12:24
2023-01-09T12:24
новости
провокации
националисты
погибшие
украина
ск рф
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Сотрудники украинских спецслужб вскрывали могилы на кладбищах в канун православного Рождества. Российские следователи предположили о возможных провокациях."В канун православного Рождества представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины организовали работы по вскрытию могил на кладбищах в ряде населенных пунктов, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.Тела дополнительно обезобразили и сбросили в ямы, предварительно сняв на фото и видео. Снимки будут предоставлены западным СМИ, уточнили в СК.В российском ведомстве проведут проверку по факту этой провокации.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, провокации, националисты, погибшие, украина, ск рф
Новости, провокации, националисты, погибшие, Украина, СК РФ

Украинские националисты готовят провокацию с телами умерших – СК

12:24 09.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Чехия
Зарубежные страны. Чехия - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Украинские спецслужбы готовят антироссийскую провокацию с целью дискредитации российских военных с использованием тел умерших граждан Украины, сообщает 9 января Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине
Сотрудники украинских спецслужб вскрывали могилы на кладбищах в канун православного Рождества. Российские следователи предположили о возможных провокациях.
"В канун православного Рождества представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины организовали работы по вскрытию могил на кладбищах в ряде населенных пунктов, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.
Тела дополнительно обезобразили и сбросили в ямы, предварительно сняв на фото и видео. Снимки будут предоставлены западным СМИ, уточнили в СК.
В российском ведомстве проведут проверку по факту этой провокации.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 10:09
Военный эксперт рассказал о провокации Украины, которая будет страшнее взрыва грязной ядерной бомбыЕсли киевский режим откроет воду с Днепрогэс, может произойти затопление в районе Запорожской АЭС. Реакторы хоть и заглушены, но они все равно тепло выделяют и их надо охлаждать. Так что возможна катастрофа по сценарию Фукусимы. Об этом рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
НовостипровокациинационалистыпогибшиеУкраинаСК РФ
 
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