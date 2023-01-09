https://ukraina.ru/20230109/1042458103.html
В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам
В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам - 09.01.2023 Украина.ру
В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам
По морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации "зерновой сделки" вывезли почти 17 миллионов тонн сельхозпродукции. Только 5,4% от общего объема продовольствия было доставлено бедным странам, заявил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи
2023-01-09T12:32
2023-01-09T12:32
2023-01-09T12:32
новости
зерно
украина
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Соглашения об экспорте украинского продовольствия из портов Одессы, Черноморска и Южного заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка действовала до 17 ноября, затем ее продлили на 120 дней. Сделку продлили автоматически, ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон, заявили в МИД России.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, украина
В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам
По морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации "зерновой сделки" вывезли почти 17 миллионов тонн сельхозпродукции. Только 5,4% от общего объема продовольствия было доставлено бедным странам, заявил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи