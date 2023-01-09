В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам - 09.01.2023 Украина.ру
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В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам
В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам - 09.01.2023 Украина.ру
В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам
По морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации "зерновой сделки" вывезли почти 17 миллионов тонн сельхозпродукции. Только 5,4% от общего объема продовольствия было доставлено бедным странам, заявил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи
2023-01-09T12:32
2023-01-09T12:32
новости
зерно
украина
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Соглашения об экспорте украинского продовольствия из портов Одессы, Черноморска и Южного заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка действовала до 17 ноября, затем ее продлили на 120 дней. Сделку продлили автоматически, ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон, заявили в МИД России.
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новости, зерно, украина
Новости, зерно, Украина

В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам

12:32 09.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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По морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации "зерновой сделки" вывезли почти 17 миллионов тонн сельхозпродукции. Только 5,4% от общего объема продовольствия было доставлено бедным странам, заявил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи
"По состоянию на 8 января по зерновому коридору на 633 судах вывезено 16,9 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Только 5,4% из этого объема доставлено самым бедным странам, которые испытывают в нем нужду", - сказал министр.
Соглашения об экспорте украинского продовольствия из портов Одессы, Черноморска и Южного заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка действовала до 17 ноября, затем ее продлили на 120 дней.
Сделку продлили автоматически, ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон, заявили в МИД России.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
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Дело на миллионы тонн. Какое зерно и сколько на самом деле вывозит Украина
 
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