https://ukraina.ru/20230109/1042458103.html

В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам

В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам - 09.01.2023 Украина.ру

В Турции рассказали, сколько украинского зерна доставили бедным странам

По морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации "зерновой сделки" вывезли почти 17 миллионов тонн сельхозпродукции. Только 5,4% от общего объема продовольствия было доставлено бедным странам, заявил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи

2023-01-09T12:32

2023-01-09T12:32

2023-01-09T12:32

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Соглашения об экспорте украинского продовольствия из портов Одессы, Черноморска и Южного заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка действовала до 17 ноября, затем ее продлили на 120 дней. Сделку продлили автоматически, ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон, заявили в МИД России.

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новости, зерно, украина