https://ukraina.ru/20230109/1042457957.html

ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР

ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР - 09.01.2023 Украина.ру

ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР

Массовое отступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из городской застройки отмечается в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 января заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24"

2023-01-09T12:12

2023-01-09T12:12

2023-01-09T12:12

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"В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", - сказал он.Филипоненко отметил, что оставление Соледара предполагалось осуществлять максимально скрытно, "дабы не привлекать внимание других подразделений, находящихся на этом же участке ответственности".На днях помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.

https://ukraina.ru/20230109/1042446636.html

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всу, лнр, потери всу, новости, противник