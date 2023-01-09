ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР - 09.01.2023 Украина.ру
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ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР
ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР - 09.01.2023 Украина.ру
ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР
Массовое отступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из городской застройки отмечается в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 января заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24"
2023-01-09T12:12
2023-01-09T12:12
всу
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потери всу
новости
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"В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", - сказал он.Филипоненко отметил, что оставление Соледара предполагалось осуществлять максимально скрытно, "дабы не привлекать внимание других подразделений, находящихся на этом же участке ответственности".На днях помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.
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всу, лнр, потери всу, новости, противник
ВСУ, ЛНР, потери ВСУ, Новости, противник

ВСУ массово бегут из городской застройки в Соледаре — НМ ЛНР

12:12 09.01.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Массовое отступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из городской застройки отмечается в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 января заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24"
"В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", - сказал он.

Филипоненко отметил, что оставление Соледара предполагалось осуществлять максимально скрытно, "дабы не привлекать внимание других подразделений, находящихся на этом же участке ответственности".

"Однако бегство подразделений не осталось незамеченным. И есть факты роста панических настроений", - добавил он.

На днях помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 09:39
Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНРРоссийские вооруженные силы освободили село Бахмутское в Донецкой Народной Республике, сообщает 9 января Штаб Территориальной обороны ДНР
 
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