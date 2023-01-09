https://ukraina.ru/20230109/1042456310.html

В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей - 09.01.2023 Украина.ру

В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей (132 ребенка), ранены 3993 человека (250 детей)Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2023-01-09T11:56

2023-01-09T11:56

2023-01-09T11:56

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В ДНР на территории в границах до начала специальной военной операции (СВО) с 17 февраля 2022 года погибли 640 мирных жителей, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории Республики погибли 3769 человек, в том числе 106 детей. "На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2342 гражданских лица, в том числе 158 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1651 гражданских лиц, в том числе 92 ребенка", - говорится в сообщении. Всего в ДНР погибли 4409 мирных жителей (132 ребенка), ранены 3993 человека (250 детей). За 326 дней эскалации в СЦКК ДНР зафиксировали 14 615 фактов ведения огня. ВСУ выпустили по территории Республики 94 879 боеприпасов различного калибра.

https://ukraina.ru/20230109/1042448980.html

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новости, днр, обстрелы, всу