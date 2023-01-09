В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей - 09.01.2023 Украина.ру
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В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей - 09.01.2023 Украина.ру
В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей (132 ребенка), ранены 3993 человека (250 детей)Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-01-09T11:56
2023-01-09T11:56
новости
днр
обстрелы
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В ДНР на территории в границах до начала специальной военной операции (СВО) с 17 февраля 2022 года погибли 640 мирных жителей, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории Республики погибли 3769 человек, в том числе 106 детей. "На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2342 гражданских лица, в том числе 158 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1651 гражданских лиц, в том числе 92 ребенка", - говорится в сообщении. Всего в ДНР погибли 4409 мирных жителей (132 ребенка), ранены 3993 человека (250 детей). За 326 дней эскалации в СЦКК ДНР зафиксировали 14 615 фактов ведения огня. ВСУ выпустили по территории Республики 94 879 боеприпасов различного калибра.
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новости, днр, обстрелы, всу
Новости, ДНР, обстрелы, ВСУ

В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей

11:56 09.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкНесколько районов Донецка подверглись обстрелу
Несколько районов Донецка подверглись обстрелу - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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В ДНР с начала эскалации погибли 4409 мирных жителей (132 ребенка), ранены 3993 человека (250 детей)Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
В ДНР на территории в границах до начала специальной военной операции (СВО) с 17 февраля 2022 года погибли 640 мирных жителей, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории Республики погибли 3769 человек, в том числе 106 детей.
"На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2342 гражданских лица, в том числе 158 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1651 гражданских лиц, в том числе 92 ребенка", - говорится в сообщении.
Всего в ДНР погибли 4409 мирных жителей (132 ребенка), ранены 3993 человека (250 детей). За 326 дней эскалации в СЦКК ДНР зафиксировали 14 615 фактов ведения огня. ВСУ выпустили по территории Республики 94 879 боеприпасов различного калибра.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 10:31
Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНРРоссийские силы в Донецкой Народной Республике (ДНР) усиливают работу противовоздушной обороны (ПВО) и активизируют контрбатарейную борьбу. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
 
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