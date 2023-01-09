https://ukraina.ru/20230109/1042446636.html
Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР
Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР - 09.01.2023 Украина.ру
Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР
Российские вооруженные силы освободили село Бахмутское в Донецкой Народной Республике, сообщает 9 января Штаб Территориальной обороны ДНР
2023-01-09T09:39
2023-01-09T09:39
2023-01-09T09:39
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Бахмутское является юго-восточным пригородом Соледара и открывает путь к городу.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о существенных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке Соледара.Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Но проблема в том, что нельзя по отдельности окружить Северск, Соледар и Артемовск. Нам нужно их окружить полностью. Ввиду того, что эти города находятся в низине, нам важно, чтобы мы контролировали высоты вокруг этих городов, пояснил специалист.
https://ukraina.ru/20221121/1041034198.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, тероборона, спецоперация, вс рф
Новости, ДНР, тероборона, Спецоперация, ВС РФ
Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР
Российские вооруженные силы освободили село Бахмутское в Донецкой Народной Республике, сообщает 9 января Штаб Территориальной обороны ДНР
По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское.
Бахмутское является юго-восточным пригородом Соледара и открывает путь к городу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров
в своем Telegram-канале сообщил о существенных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке Соледара.
Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Но проблема в том, что нельзя по отдельности окружить Северск, Соледар и Артемовск. Нам нужно их окружить полностью. Ввиду того, что эти города находятся в низине, нам важно, чтобы мы контролировали высоты вокруг этих городов, пояснил специалист.