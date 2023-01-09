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Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР

Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР - 09.01.2023 Украина.ру

Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР

Российские вооруженные силы освободили село Бахмутское в Донецкой Народной Республике, сообщает 9 января Штаб Территориальной обороны ДНР

2023-01-09T09:39

2023-01-09T09:39

2023-01-09T09:39

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Бахмутское является юго-восточным пригородом Соледара и открывает путь к городу.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о существенных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке Соледара.Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. В случае с Северском, Артемовском и Соледаром российские войска сейчас к этому подходят. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Но проблема в том, что нельзя по отдельности окружить Северск, Соледар и Артемовск. Нам нужно их окружить полностью. Ввиду того, что эти города находятся в низине, нам важно, чтобы мы контролировали высоты вокруг этих городов, пояснил специалист.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, днр, тероборона, спецоперация, вс рф