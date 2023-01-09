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Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание конгресса
Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание конгресса - 09.01.2023 Украина.ру
Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание конгресса
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице, сообщил местный портал G1
2023-01-09T08:53
2023-01-09T08:53
2023-01-09T08:53
бразилия
президент
национальный конгресс бразилии
новости
захват
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"Радикальные сторонники Болсонару вторглись в здание Национального конгресса после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", — говорится в материале.Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты. Как пишет газета Folha, вторжение в здание конгресса было кратковременным, протестующие уже покинули его.Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару.В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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бразилия, президент, национальный конгресс бразилии, новости, захват
Бразилия, президент, Национальный конгресс Бразилии, Новости, захват
Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание конгресса
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице, сообщил местный портал G1
"Радикальные сторонники Болсонару вторглись в здание Национального конгресса после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", — говорится в материале.
Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты.
Как пишет газета Folha, вторжение в здание конгресса было кратковременным, протестующие уже покинули его.
Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.
Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона.
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару.
В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.