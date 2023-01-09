Лондон теряет желание помогать Киеву — генерал - 09.01.2023 Украина.ру
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Лондон теряет желание помогать Киеву — генерал
Лондон теряет желание помогать Киеву — генерал - 09.01.2023 Украина.ру
Лондон теряет желание помогать Киеву — генерал
Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву. Об этом написал 8 января бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для Telegraph
2023-01-09T08:40
2023-01-09T08:47
оружие
поставки
генерал
новости
британия
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"Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос", — сыронизировал Даннат.В то же время он признал, что у Британии достаточно ограниченные ресурсы по возможности предоставления Украине подобной техники.Ранее США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов.Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
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оружие, поставки, генерал, новости, британия
оружие, поставки, генерал, Новости, Британия

Лондон теряет желание помогать Киеву — генерал

08:40 09.01.2023 (обновлено: 08:47 09.01.2023)
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
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Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву. Об этом написал 8 января бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для Telegraph
"Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос", — сыронизировал Даннат.
В то же время он признал, что у Британии достаточно ограниченные ресурсы по возможности предоставления Украине подобной техники.

"Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Наши основные боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, как и наши боевые машины пехоты Warrior", — резюмировал британский генерал.

Ранее США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов.
Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
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