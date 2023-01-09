Обозреватель Washington Post предрекла Украине проблемы из-за событий в США
07:35 09.01.2023 (обновлено: 07:36 09.01.2023)
© CC0, PixabayСША флаг
© CC0, Pixabay
Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. Об этом 8 января написала обозреватель Washington Post Лиз Слай
По ее мнению, судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля.
"Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году. <...> Это все может затянуться на некоторое время, но к тому моменту шансы Украины действительно уменьшатся", — добавила Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам.
Слай усомнилась в возможности Запада обеспечивать Киев боеприпасами. По мнению журналистки, это может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению.
В статье также говорится, что тяжелое финансовое положение Украины ставит под сомнение ее независимость.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе.
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