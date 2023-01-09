https://ukraina.ru/20230109/1042442317.html

Обозреватель Washington Post предрекла Украине проблемы из-за событий в США

Обозреватель Washington Post предрекла Украине проблемы из-за событий в США - 09.01.2023 Украина.ру

Обозреватель Washington Post предрекла Украине проблемы из-за событий в США

Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. Об этом 8 января написала обозреватель Washington Post Лиз Слай

2023-01-09T07:35

2023-01-09T07:35

2023-01-09T07:36

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боеприпасы

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По ее мнению, судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля.Слай усомнилась в возможности Запада обеспечивать Киев боеприпасами. По мнению журналистки, это может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению.В статье также говорится, что тяжелое финансовое положение Украины ставит под сомнение ее независимость.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе.

https://ukraina.ru/20230109/1042442182.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, выборы, боеприпасы