Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине - 09.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230109/1042442182.html
Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине
Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине - 09.01.2023 Украина.ру
Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине
Нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт с Россией. Об этом написал в новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs экс-президент Фонда Карнеги за международный мир Джессика Мэтьюс
2023-01-09T07:23
2023-01-09T07:23
россия
сша
нато
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/39/1018093961_0:135:2979:1811_1920x0_80_0_0_42a88ca5395f51daef3648e26066c47b.jpg
По мнению Киссинджера, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию.Как отметил бывший госсекретарь, Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а "ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности".В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
https://ukraina.ru/20220808/1037385987.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/39/1018093961_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_236f50b380edaeb44a7e4859e9df2b73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, нато, украина, новости
Россия, США, НАТО, Украина, Новости

Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине

07:23 09.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ.Путин встретился с Г.Киссинджером
В.Путин встретился с Г.Киссинджером - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт с Россией. Об этом написал в новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs экс-президент Фонда Карнеги за международный мир Джессика Мэтьюс
По мнению Киссинджера, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию.

"Если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала", — считает он.

Как отметил бывший госсекретарь, Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а "ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности".
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
Образовательный IT-проект Школа 21 в Казани программист, клавиатура - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа 2022, 08:25
Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"Россия имеет все шансы для того, чтобы стать лидером среди стран в IT-технологиях, считает политик, экс-депутат Государственной Думы Алексей Казаков.
 
РоссияСШАНАТОУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Суд Египта приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению
10:03Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов
09:54Обстановка в Запорожье, вопрос с бронетехникой. Главное на Украине на утро 9 января
09:39Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР
09:30Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации
09:11Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"
08:53Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание конгресса
08:40Лондон теряет желание помогать Киеву — генерал
08:26Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП
08:10Почти всё население Турции считает США врагом — опрос
07:59Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца
07:47Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico
07:35Обозреватель Washington Post предрекла Украине проблемы из-за событий в США
07:23Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине
07:10США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg
06:57Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне
06:05"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 году
06:04Один в палате. Чего ожидать от Кевина Маккарти
06:02Миномет "Тюльпан". Это еще цветочки от ВС РФ, ягодки будут впереди
06:01"Байденгейт". Как Украина и ее власти свалят президента США
Лента новостейМолния