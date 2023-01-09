https://ukraina.ru/20230109/1042442182.html
Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине
Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине - 09.01.2023 Украина.ру
Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине
Нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт с Россией. Об этом написал в новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs экс-президент Фонда Карнеги за международный мир Джессика Мэтьюс
2023-01-09T07:23
2023-01-09T07:23
2023-01-09T07:23
россия
сша
нато
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/39/1018093961_0:135:2979:1811_1920x0_80_0_0_42a88ca5395f51daef3648e26066c47b.jpg
По мнению Киссинджера, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию.Как отметил бывший госсекретарь, Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а "ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности".В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
https://ukraina.ru/20220808/1037385987.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/39/1018093961_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_236f50b380edaeb44a7e4859e9df2b73.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, нато, украина, новости
Россия, США, НАТО, Украина, Новости
Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине
Нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт с Россией. Об этом написал в новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs экс-президент Фонда Карнеги за международный мир Джессика Мэтьюс