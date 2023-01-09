https://ukraina.ru/20230109/1042442182.html

Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине

Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине - 09.01.2023 Украина.ру

Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине

Нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт с Россией. Об этом написал в новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs экс-президент Фонда Карнеги за международный мир Джессика Мэтьюс

2023-01-09T07:23

2023-01-09T07:23

2023-01-09T07:23

россия

сша

нато

украина

новости

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По мнению Киссинджера, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию.Как отметил бывший госсекретарь, Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а "ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности".В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, нато, украина, новости