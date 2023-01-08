https://ukraina.ru/20230108/1042396537.html

Астрология и политика. Маргарет Тэтчер: "Это мы назначили Горбачёва Генеральным cекретарём!"

Астрология и политика. Маргарет Тэтчер: "Это мы назначили Горбачёва Генеральным cекретарём!" - 08.01.2023 Украина.ру

Астрология и политика. Маргарет Тэтчер: "Это мы назначили Горбачёва Генеральным cекретарём!"

11 лет управляла Британией Маргарет Тэтчер, первая женщина — премьер-министр в Европе. Она не только сама была яркой фигурой, но и стала именем и символом экономического и политического явления: "тэтчеризм"

2023-01-08T07:08

2023-01-08T07:08

2023-01-08T07:08

астрология

ссср

маргарет тэтчер

эксклюзив

горбачёв

рональд рейган

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11 лет она возглавляла правительство, и 14 лет — партию консерваторов Британии."Тэтчеризм"Конечно, принципы и идеи "тэтчеризма" придумала не сама госпожа премьер-министр."Тэтчеризм", по мнению даже тех экономистов, которые его одобряли, представлял собой "свалку идей" о так называемом свободном рынке. Выгоден он был только одной группе — финансовому капиталу.В основу были положены идеи Милтона Фридмана, "чикагской экономической школы". Те же идеи легли в основу "рейганомики". Те же идеи пытались продвигать в позднем СССР эпохи Горбачева.Суть проста: государство снимает с себя ответственность за бедных и помогает богатым. А потом уже, от богатых, говорила Тэтчер, благоденствие будет "просачиваться" на бедных. Регулировать экономику государство тоже должно как можно меньше. Поможет та самая "невидимая рука рынка".Это было уничтожение государства всеобщего благоденствия, в нем отпала необходимость.Верхушка рабочего класса и средний класс Британии должны были резко обеднеть. Для этой задачи и выбрали Тэтчер.Но надо было ещё, с другой стороны, ослабить и по возможности уничтожить СССР и социалистический блок. Без этого невозможны были бы ни "тэтчеризм", ни "рейганомика".И кстати, люди, пережившие "распад СССР", очень легко могут представить себе, что сделала Тэтчер с Англией. То же самое, что "прорабы перестройки" сделали в 90-е в нашей стране.СССР и ТэтчерДесятилетие 80-х — это время правления Рональда Рейгана в США (1981−1989), премьерства Тэтчер в Англии (1979−1990). И это время Горбачева. Он был главой нашей страны с 1985 по 1991 год. Но познакомился он с Маргарет Тэтчер гораздо раньше.Именно она "экзаменовала" Горбачёва за четыре месяца до того, как он стал Генеральным секретарём. Горбачёв специально приехал с визитом в Лондон. Пришла к выводу: "с ним можно иметь дело".Она встречалась с ним и раньше. Тэтчер приезжала на похороны Юрия Андропова. Поскольку она приехала в Москву в туфлях, ей подарили теплые сапоги. Тогда же она увидела Константина Черненко и написала потом в мемуарах: "Я поняла, что скоро мне снова будут нужны теплые сапоги".И на похоронах Черненко снова присутствовала Маргарет. Да, она лично приезжала проследить за тем, как идут дела. Уже было понятно, кого они будут протежировать. Если не сказать — жёстко продвигать.Тэтчер с тех пор просто не вытащить было из СССР. Она была в поездках в Москве, Нижнем Новгороде, Ленинграде, Киеве, Тбилиси и Ереване. Лично встречалась с Анатолием Собчаком, Борисом Немцовым (он впоследствии будет её частым гостем в Лондоне). Проводила встречи с диссидентами. Заходила в магазины, общалась с людьми.С Горбачёвым её связывала взаимная симпатия. Впоследствии Тэтчер даже будет публично заявлять: "Это мы назначили Горбачёва Генеральным секретарем!"Это, конечно же, было не так. Самомнение у нее было гипертрофированное. Мэгги сильно преувеличивала степень своего влияния. Но она, безусловно, очень плотно занималась разрушением нашей страны.Тэтчер серьёзно работала с советской элитой и пыталась настаивать на важнейших решениях. Была, например, против назначения Ельцина. Считала, что Россия должна распасться на "40 удельных княжеств". И так далее."Домохозяйка" в своем обычном самоуверенном стиле пыталась управлять огромной чужой страной.Много идей было у "Мэгги-разрушительницы", но, к счастью, на нашей территории она не смогла их воплотить в жизнь. А в Англии — смогла, к несчастью для миллионов людей.В стране под её руководством были разрушены целые отрасли промышленности. Работы лишились десятки тысяч шахтеров, особенно в Шотландии, где Тэтчер искренне ненавидят до сих пор.Не зря после её ухода из жизни тысячи людей пели песни и танцевали на улицах. А для охраны похорон было выделено 700 военнослужащих. Много кто обещал "танцевать на её могиле".Но все эти реформы придумала, конечно, не сама "дочка лавочника". Ее выбрали для роли премьера по некоторым качествам.Для безжалостных и крайне непопулярных реформ требовался эмоционально тупой, интеллектуально упрощённый человек с большими амбициями и непрошибаемой самоуверенностью.Бесцеремонная, умеющая и любящая прилюдно унижать подчинённых хамка отлично подошла для роли "Мэгги-разрушительницы".Мужчин министров она унижала, как сказано в воспоминаниях, применяя "вербальную агрессию".Хотя внешне она многим нравилась. Такой образ — "строгая госпожа".Президент Франции Франсуа Миттеран говорил о ней: "Губы Мерилин Монро и глаза Калигулы". Про губы, конечно, можно поспорить. Но глаза — нет сомнений. Калигула.Мэгги идет в премьерыКак же всё-таки это произошло? Как она стала премьер-министром?Этого никто не ожидал. Премьером должен был стать другой очень интересный человек.Говорят, что именно он и придумал основы "тэтчеризма".Это был министр промышленности, а потом образования в правительстве Тэтчер — Кэйт Джозеф. Но то, что он был министром — далеко не самое важное в его биографии.Кэйт Джозеф происходил из чрезвычайно богатой еврейской семьи. Его отец, Сэмюэль, владел огромной компанией, и во время войны, в 1942−1943 годах, при премьере Уинстоне Черчилле, был лордом-мэром Лондона.Кэйт Джозеф, его сын, конечно же, входил в круг высшего руководства Англией.Ещё в 1970-м Кейт Джозеф предложил концепцию, которую назвал "цивилизованный капитализм".Вопреки названию, концепция предполагала вовсе не помощь бедным, а наоборот. Уменьшение расходов государства на них. Плюс частичный демонтаж самого государства. Плюс приватизация госсобственности.С 1974-го он работал вместе с Тэтчер над созданием новой модели — новый консерватизм свободного рынка (теория Милтона Фридмана). За этими непонятными фразами скрывался тот же смысл. Государство фактически прекращает существование. Начинается тотальное торжество капитализма, "свободного рынка".Но он, видимо, хуже подходил на роль жёсткого премьера, каким стала Маргарет Тэтчер. Кроме того, он был классово чужд избирателям — среднему классу, рабочим.Маргарет выигрышно отличалась своим простонародным происхождением. "Дочка бакалейщика".Говорят, что назначение Тэтчер "протолкнули" Кейт Джозеф и другой очень интересный человек, лорд Маунтбеттен, дядя мужа королевы.Среди настоящих правителей Англии есть много интересных имен и очень интересных родословных. Но управлять переходом от фактически одного капиталистического строя к другому поставили "дочку лавочника".Но почему Мэгги?Точно всё-таки неизвестно, почему выдвинули именно Маргарет Тэтчер.В сборнике воспоминаний о ней сквозит удивление: как получилось, что не самый заметный английский политик, женщина 54 лет стала премьером? За глаза ее называли "домохозяйкой".Объясняют феноменальным упорством и дисциплиной Маргарет. Это тоже правда.Она была министром образования в предыдущем правительстве. Это безусловно, большой пост. Но он казался вершиной карьеры политика Тэтчер.Тем более что произошел грандиозный скандал."Молочная воровка"Маргарет Тэтчер, будучи министром просвещения, отменила бесплатное молоко в школах для детей с 7 до 12 лет. Для детей из бедных семей это бесплатное молоко было иногда единственной возможностью поесть за весь день. После отмены молока дети в школах стали падать в голодные обмороки. Именно поэтому этот её поступок вызвал столько ненависти.Для бедняков это была большая помощь. Казалось бы, стакан молока, неужели это так важно? В процветающей Англии? Трудно представить, но это так. Это было очень важно.Тэтчер же поступила так, чтобы урезать расходы министерства.Возможно, этот поступок даже способствовал в будущем ее назначению премьером.Она подходила для целей разрушителей старого порядка своей непреклонной жёсткостью (кое-кто, правда, называл эти её качества "тупым упрямством").Кроме того, самолюбие и амбиции "дочки лавочника" гнали её вперёд.НационализацияВ самые короткие сроки премьер Тэтчер отдала под приватизацию железные дороги Англии, государственную систему водообеспечения, "Бритиш Петролеум" и "Бритиш газ", концерн "Роллс-Ройс", аэропорты, телефонные кампании и множество других предприятий. Все они ранее принадлежали государству.Госаппарат был сокращён чуть ли не в половину. Резко снизилась государственная помощь малообеспеченным.Всё это потом назвали "демонтажем британского социализма". Хотя, скорее, это был демонтаж британского государства.На выборы партия Тэтчер, тори, шли под лозунгом "социализм и Британия несовместимы".Последствия были ужасными.Безработица увеличилась в три раза. Инфляция колебалась в диапазоне от 7 до 17 процентов. Стоимость жилья выросла в два с половиной раза. Стоимость бензина и хлеба — удвоилась, а пива — выросла в три раза.Невидимая рука рынка совершенно не действовала, например, в отношении железных дорог. Их состояние резко ухудшилось. Возмущение было так велико, что железные дороги Тэтчер пришлось опять национализировать.Собственники приватизированных предприятий первым делом выписали себе огромные оклады и премии. Масса предприятий оказалась в собственности иностранцев. В собственности иностранной компании оказались даже символы Лондона — красные двухэтажные автобусы и черные кэбы.Итогом "тэтчеризма" было уничтожение 15 процентов британской промышленности.За чертой бедности разом оказалось около 10 миллионов человек, то есть 20 процентов населения.Итог правления Тэтчер, как и правления Рейгана — деиндустриализация. Англию до Тэтчер называли "мастерской мира". Сегодня это финансовый центр, а вместо товаров в экономике преобладают услуги. В первую очередь, финансовые.КатастрофаКак писал после отставки Тэтчер журнал "Экономист", "революция Тэтчер никогда не была стратегически продумана. Это была импровизация, удачные случайности, с одной стороны и шатание на ослабевших ногах, с другой. Она закончилась после третьей её победы на выборах почти что катастрофой".ФолклендыТак же точно, как и во внутренней политике, она вела себя во внешней. Ее побаивались европейские политики — мужчины."Я хочу вернуть свои деньги!", — кричала она на них на саммите ЕС в 1980-м.Гельмут Коль: "От Маргарет Тэтчер у меня всегда болела голова".Президент Франции Миттеран жаловался своему психоаналитику, что во время знаменитой Фолклендской войны ему позвонила Тэтчер и в ультимативной форме потребовала открыть коды французских ракет, которые были на вооружении Аргентины.Угрожала при этом применить против Аргентины ядерное оружие, с английских подводных лодок у берегов Южной Америки."Что мне было делать, я открыл ей коды", — жаловался психоаналитику Миттеран. После этого оружие Аргентины, поставленное Францией, можно было выбросить, оно перестало "видеть цель".Маргарет Тэтчер не нужен был психоаналитик.Она отлично знала, что делает. После войны за Фолкленды, в которой ожидаемо выиграла Англия, Тэтчер легко переизбралась на второй срок."Эта женщина своевольна, упряма и самонадеянна", — это характеристика Маргарет 1948 года. В эту компанию ее не взяли на работу.И, наверное, были правы.ГороскопУ каждого человека есть основная изюминка, фишка, то, что делает его ярким, непохожим на других.У Тэтчер это аспект Плутона к Юпитеру, оппозиция.Жажда власти и богатства. Самообман. Человек с нелепой самоуверенностью думает: я буду лучшим руководителем. Но в итоге приводит фирму к банкротству.Самомнение. Склонность к авантюрам.Говорится, что если у человека с таким аспектом сильный Марс, он может разрушить империю. Но Марс у нее слабый, в Весах. Поэтому она остановилась всего лишь на стране.Несколько планет в Весах. Солнце, Меркурий, Марс. Весы — знак компромисса и дипломатии. Она умела нравиться и внешне выглядела привлекательно.Но это и намёк на то, что личных твердых убеждений у нее не было. Была жажда власти и непомерное самомнение.Как возник "образ Тэтчер"Перед тем как стать премьером, Тэтчер часами и днями работала со стилистами и специалистами по этикету.Она убрала бантики, выкинула шляпы, выпрямила зубы. Занималась голосом с педагогом Национального театра. Голос её стал из визгливого бархатистым, что очень нравилось мужчинам. Но, конечно, не тем министрам, которых она прилюдно унижала своим бархатистым контральто.Стала носить почти исключительно костюмы и блузы. Блузы — чаще всего с мягким бантом, который добавлял женственности. Костюмы — одной и той же марки. Сумки — тоже одной марки, чаще всего черные.Эти наряды называли "униформой Тэтчер".Сумка — её символСамой узнаваемой деталью её имиджа стала сумка.Многочисленные карикатуры использовали этот образ. Обычно Тэтчер давала по голове сумкой очередному министру.Прочные роскошные сумки — символ Маргарет Тэтчер — вмещали в себя документы и многочисленные записочки с цитатами, которые Маргарет умело, ловко и к месту вставляла в разговор.Но перефразируя известный мем, можно вывести девушку из среднего класса, но вывести из неё привычки среднего класса — нереально.Однажды ей намекнула об этом королева, вернее, королевская служба этикета. Когда Маргарет решила узнать, в чём будет одета королева на мероприятии, где будет и Тэтчер — чтобы не повториться, боже упаси, — в ответ от королевского офиса пришло сообщение:— Передайте госпоже Тэтчер, чтобы она не волновалась. Королева не замечает, во что одеты другие женщины.Мэгги откровенно поставили на место. Что о себе возомнила эта дочь лавочника? Не суетись, Маргарет.Каждый вторник премьер Англии приезжала к королеве. Маргарет, всегда исключительно пунктуальная, каждый вторник являлась на 15 минут раньше. Но королева никогда не вышла раньше хотя бы на несколько минут.Именно королева приняла решение убрать Тэтчер. Конечно, это был консенсус элиты. Но королева "нажала на кнопку". Тэтчер перестала, по ее приказу, получать донесения секретных служб. Маргарет сразу все поняла и уже особо не боролась за власть.После отставки Тэтчер с поста отношения у них стали дружеские. Королева дважды посещала её юбилеи, они долго разговаривали друг с другом.Последняя шутка королевы, которая уже смеялась над их общим возрастом. Она передала прессе их диалог:— Маргарет, я, пожалуй, пойду.— Как, уже? Я тогда тоже ухожу с этой вечеринки.— Маргарет, ты не можешь. Это твоя вечеринка.Пила ли Тэтчер алкоголь? Да, виски с содовой каждый вечер. На Даунинг-стрит происходил "разбор полетов" за день. Маргарет снимала туфли, часто готовила бутерброды запросто вместе с персоналом. И обязательно — стаканчик виски.Она и мужу советовала: посреди ночи, Денис, не надо пить джин с тоником, только виски."Виски придаст тебе сил, дорогой".Денис и детиЕё брак был идеальным. Так же как у Рейгана и Горбачева. Правда, не повезло с детьми. Дети премьер-министра никогда не упускали случая рассказать, как они страдали без материнской любви.Сама Тэтчер не раз сожалела о том, что мало проводила с ними времени. Говорила, что поменяла бы жизнь в политике на семью.Но жестокие дети не смягчались. Дочь, Кэрол, высказывалась в таком духе: маме хотелось бы, чтобы все к ней пришли и выразили свою любовь, но поздно.Сын Марк был замешан в нескольких коррупционных скандалах, а последний был уже политическим — его обвиняли в подготовке переворота в Экваториальной Гвинее. К счастью мамы и благодаря ей, Марк получил условное наказание.Дети — это была, конечно, трагедия её жизни. Но ей очень повезло с мужем.Про Дениса она говорила так:— Вот это человек! Вот это муж! Вот это друг!Вообще же о мужчинах отзывалась сдержанно.Кто придумал "железную леди"?Это был капитан Юрий Гаврилов, корреспондент советской военной газеты "Красная звезда".Он написал в 1976 году материал "Железная дама стращает". На следующий день его перепечатали в Англии, в Sunday Times. В переводе дама превратилась в леди. И Iron Lady начала своё триумфальное, без преувеличений, существование.На самом деле, "железной девой" Тэтчер называли и раньше. Но железная дева — это инструмент средневековых пыток. Гаврилов переделал деву в даму, английская газета переделала даму в леди. А леди — это же совсем другое дело!Тэтчер эта "леди" так понравилась, что она даже передавала благодарность советскому журналисту через собкора газеты "Правда" Всеволода Овчинникова. Да, бывают же курьёзы в жизни. Капитан Гаврилов и его руководство точно ожидали другой реакции.Через 30 лет её дочь, журналистка Кэрол Тэтчер, хотела даже отметить тридцатилетие прозвища мамы.Им хотелось бы забыть ее предыдущие прозвища: "Дочь лавочника" и "Молочная воровка".Ещё её называли "Танк" или "Бронированный танк".Для страны, которой она управляла 11 лет, это точно был рейд "бронированного танка", если не чего-то ещё более мощного и более бронированного.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

астрология, ссср, маргарет тэтчер, эксклюзив, горбачёв, рональд рейган