https://ukraina.ru/20230107/1042422923.html

Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем

Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем - 07.01.2023 Украина.ру

Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем

Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения с РФ через пункт пропуска в Приморье. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский 7 января в своём телеграм-канале

2023-01-07T10:17

2023-01-07T10:17

2023-01-07T10:24

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Он отметил, что власти Приморья ожидают в ближайшее время получить уточнения по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.Приграничное пассажирское сообщение с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии COVID-19.

https://ukraina.ru/20230105/1042410391.html

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новости, кнр (китай), приморье, туризм, кпп, граница, covid-19