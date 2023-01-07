Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем - 07.01.2023 Украина.ру
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Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем
Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем - 07.01.2023 Украина.ру
Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем
Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения с РФ через пункт пропуска в Приморье. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский 7 января в своём телеграм-канале
2023-01-07T10:17
2023-01-07T10:24
новости
кнр (китай)
приморье
туризм
кпп
граница
covid-19
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Он отметил, что власти Приморья ожидают в ближайшее время получить уточнения по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.Приграничное пассажирское сообщение с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии COVID-19.
https://ukraina.ru/20230105/1042410391.html
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новости, кнр (китай), приморье, туризм, кпп, граница, covid-19
Новости, КНР (Китай), Приморье, туризм, КПП, граница, COVID-19

Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем

10:17 07.01.2023 (обновлено: 10:24 07.01.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРеконструкция федеральной автотрассыВладивосток - Хабаровск
Реконструкция федеральной автотрассыВладивосток - Хабаровск - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения с РФ через пункт пропуска в Приморье. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский 7 января в своём телеграм-канале
Он отметил, что власти Приморья ожидают в ближайшее время получить уточнения по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.

Официальные органы граничащих с Приморьем провинций КНР начали уведомлять российскую сторону о возобновлении пассажирского сообщения через пункты пропуска. К настоящему времени получено уведомление о начале работы пункта пропуска Пограничный - Суйфэньхэ с 08.01.2023

Арсений Крепский
Руководитель агентства по туризму Приморского края
Приграничное пассажирское сообщение с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии COVID-19.
Жао Цзинь - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 14:19
Китай будет мирным и открытым. Поздравление Жао Цзиня, основателя медийной компании "Сыюэ чуньмэй"Уважаемые читатели сетевого издания "Украина.ру", дорогие друзья!Я, основатель медийной компании "Сыюэ чуньмэй" Жао Цзинь, поздравляю вас с наступившим новым 2023 годом!
 
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