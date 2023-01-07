https://ukraina.ru/20230107/1042422923.html
Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем
Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем - 07.01.2023 Украина.ру
Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем
Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения с РФ через пункт пропуска в Приморье. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский 7 января в своём телеграм-канале
2023-01-07T10:17
2023-01-07T10:17
2023-01-07T10:24
новости
кнр (китай)
приморье
туризм
кпп
граница
covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102440/09/1024400903_0:261:3102:2005_1920x0_80_0_0_150a931523b61bae6f949b4e2147c5c7.jpg
Он отметил, что власти Приморья ожидают в ближайшее время получить уточнения по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.Приграничное пассажирское сообщение с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии COVID-19.
https://ukraina.ru/20230105/1042410391.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102440/09/1024400903_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67eeb9af22347b2714acd38cb5648f0d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кнр (китай), приморье, туризм, кпп, граница, covid-19
Новости, КНР (Китай), Приморье, туризм, КПП, граница, COVID-19
Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем
10:17 07.01.2023 (обновлено: 10:24 07.01.2023)
Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения с РФ через пункт пропуска в Приморье. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский 7 января в своём телеграм-канале