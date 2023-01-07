Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине - 07.01.2023 Украина.ру
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Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине
Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине - 07.01.2023 Украина.ру
Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине
Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, и правительствам стран региона это хорошо известно. Об этом заявил на днях экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
2023-01-07T09:26
2023-01-07T09:26
новости
спецоперация
сша
полковник
киевский режим
военная помощь
ес
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По его мнению, этим объясняется между США и европейскими странами по отношению к финансовой помощи, которую они оказывают киевскому режиму. Макгрегор заявил, что именно из-за реального отношения европейцев к конфликту Вашингтон вынужден "упрашивать" союзников увеличить помощь Киеву.Ранее венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg провёл опрос населения европейских стран по поводу его отношения к конфликту на УкраинеГлавным результатом исследования его авторы считают тот факт, что подавляющее большинство европейцев выступает за скорейшее достижение мира. Так, в среднем по ЕС 82% респондентов согласны с тем, что Россию и Украину "следует принудить к мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям".
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Новости
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новости, спецоперация, сша, полковник, киевский режим, военная помощь, ес
Новости, Спецоперация, США, полковник, киевский режим, военная помощь, ЕС

Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине

09:26 07.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, и правительствам стран региона это хорошо известно. Об этом заявил на днях экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
По его мнению, этим объясняется между США и европейскими странами по отношению к финансовой помощи, которую они оказывают киевскому режиму. Макгрегор заявил, что именно из-за реального отношения европейцев к конфликту Вашингтон вынужден "упрашивать" союзников увеличить помощь Киеву.

Огромное большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно

Дуглас Макгрегор
Полковник армии США в отставке
Ранее венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg провёл опрос населения европейских стран по поводу его отношения к конфликту на Украине
Главным результатом исследования его авторы считают тот факт, что подавляющее большинство европейцев выступает за скорейшее достижение мира. Так, в среднем по ЕС 82% респондентов согласны с тем, что Россию и Украину "следует принудить к мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям".
- РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 09:05
Не глядя на санкции: ряд стран ЕС нарастили импорт товаров из РоссииФранция в августе увеличила объем экспорта товаров из России на 25% в месячном выражении — до 1,1 миллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических ведомств стран ЕС, сообщают 6 декабря РИА Новости
 
НовостиСпецоперацияСШАполковниккиевский режимвоенная помощьЕС
 
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