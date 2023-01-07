Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, и правительствам стран региона это хорошо известно. Об этом заявил на днях экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
По его мнению, этим объясняется между США и европейскими странами по отношению к финансовой помощи, которую они оказывают киевскому режиму. Макгрегор заявил, что именно из-за реального отношения европейцев к конфликту Вашингтон вынужден "упрашивать" союзников увеличить помощь Киеву.
Огромное большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно
Ранее венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg провёл опрос населения европейских стран по поводу его отношения к конфликту на Украине
Главным результатом исследования его авторы считают тот факт, что подавляющее большинство европейцев выступает за скорейшее достижение мира. Так, в среднем по ЕС 82% респондентов согласны с тем, что Россию и Украину "следует принудить к мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям".
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