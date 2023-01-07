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Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине

Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине - 07.01.2023 Украина.ру

Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине

Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, и правительствам стран региона это хорошо известно. Об этом заявил на днях экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom

2023-01-07T09:26

2023-01-07T09:26

2023-01-07T09:26

новости

спецоперация

сша

полковник

киевский режим

военная помощь

ес

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По его мнению, этим объясняется между США и европейскими странами по отношению к финансовой помощи, которую они оказывают киевскому режиму. Макгрегор заявил, что именно из-за реального отношения европейцев к конфликту Вашингтон вынужден "упрашивать" союзников увеличить помощь Киеву.Ранее венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg провёл опрос населения европейских стран по поводу его отношения к конфликту на УкраинеГлавным результатом исследования его авторы считают тот факт, что подавляющее большинство европейцев выступает за скорейшее достижение мира. Так, в среднем по ЕС 82% респондентов согласны с тем, что Россию и Украину "следует принудить к мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, сша, полковник, киевский режим, военная помощь, ес