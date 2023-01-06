https://ukraina.ru/20230106/1042421055.html

Теракты в храмах, Кличко и морозы, Минкульт и Лавра. Главное на Украине на 16:00 6 января

Теракты в храмах, Кличко и морозы, Минкульт и Лавра. Главное на Украине на 16:00 6 января - 06.01.2023 Украина.ру

Теракты в храмах, Кличко и морозы, Минкульт и Лавра. Главное на Украине на 16:00 6 января

Вице-премьер-министра Украины Ирина Верещук. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о надвигающемся испытании. Глава Минкульта Александр Ткаченко раскрыл детали получения раскольниками разрешения на службу в Киево-Печерской Лавре

2023-01-06T16:00

2023-01-06T16:00

2023-01-06T16:00

эксклюзив

хроники

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В телеграм-канале Киевской городской государственной администрации градоначальник сообщил, что на столицу Украины надвигаются морозы."В Киеве сегодня существенно похолодает. По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 11 градусов ниже нуля. Все столичные службы готовы к снижению температуры и работают в усиленном режиме, чтобы киевляне бесперебойно получали все необходимые услуги", - указал Кличко.По его словам, в настоящий момент дома киевлян обеспечены тепло- и водоснабжением. Отключения света происходят в соответствии со стабилизационными графиками корпорации ДТЭК."Энергетики подчёркивают, что в условиях снижения температуры нагрузка на электросети будет возрастать. Поэтому потреблять электроэнергию необходимо сознательно. В частности, чтобы избежать аварийных отключений", - сообщил Кличко.Он также рассказал, что аварийные службы дежурят круглосуточно и готовы устранять проблемы в киевских сетях. В частности, готовясь к отопительному сезону, город увеличил состав аварийной службы "Киевтеплоэнерго"."Управляющие компании, которые обслуживают жилой фонд, также приобрели дополнительные аварийно-ремонтные авто для работы зимой", - сообщил Кличко.Мэр Киева также рассказал, что на случай чрезвычайной ситуации и длительного отсутствия электроэнергии и отопления в столице работают 530 пунктов обогрева, которые оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием, чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты и выпить чаю."Дополнительно работает ещё свыше 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели", - также отметил Кличко.Он разместил ссылку на карту, где были нанесены пункты обогрева.Ранее столичные власти подверглись жёсткой критике со стороны Офиса президента и партии "Слуга народа" в связи с неподготовленностью "Пунктов несокрушимости" - убежищ для киевлян на случай отсутствия тепло- и электроснабжения."Относительно темы, которой придали уже политическую окраску, — пункты обогрева. Я уже говорил, но повторю: в Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовимся на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть более 100 пунктов. Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Ещё около 100 генераторов предоставили волонтёры и благотворительные организации. Также вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева. Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься", - ответил тогда – в конце ноября – на критику власти мэр Киева Кличко.Он призвал власти не спекулировать на проблеме.Предупреждение ВерещукВице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила о терактах в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР и в Крыму."Обращаюсь к украинским гражданам на временно оккупированных территориях: есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях", - заявила Верещук.Она также призвала людей воздержаться от посещения храмов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.Примечательно, что в предыдущие годы подобных заявлений украинская власть не делала, хотя и тогда официальный Киев считал ДНР, ЛНР и Крым "временно оккупированными территориями".При этом подчас Украина обвиняет Россию в том, что собирается делать или делает сама.Заявление Верещук уже встревожило наблюдателей."То, что заявила Верещук относительно терактов, которые планируются в церквях на неподконтрольной со стороны РФ - это очень плохо. Ни один обстрел Донецка, например, со стороны Киева не был осужден со стороны "цивилизованного сообщества". Значит никто и никогда не осудит Киев, даже если будет двадцать съемок того, как из Хаймерса жахают по церквям. При этом постфактум будет заявлено "мы же предупреждали, ну видите...", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Он отметил, что хуже всего в данном случае придётся православным."Самая плохая позиция в этом всем - у прихожан. И заявление это однозначно уменьшит количество их на службе", - указал Шарий в своём телеграм-канале.Он также записал видео, посвящённое в том числе и заявлению Верещук."Если что-либо начнёт происходить в церквях на неподконтрольной территории, концов не найдут вообще. Много концов нашли по подрыву газопроводов? Нет. Потому, что никому это не надо, виновный уже назначен, несмотря на абсурдность этого назначения. Та же самая история здесь", - подчеркнул Шарий.Ранее Запад обвинил в теракте на газопроводах Россию, хотя именно РФ и пострадала вследствие теракта на газопроводах.Шарий призвал жителей Таврии и Донбасса быть предельно осторожными."То, что украинская сторона захочет отработать по Донбассу как минимум по максимуму в период Рождества, у меня сомнений никаких нет. В любом случае пострадают от этого мирные жители", - отметил Шарий.Он указал, что понимает, что не посещать церковь во время Рождества может быть весьма непривычно как для верующих, так и для тех, кто посещает храмы два раза в году – на Рождество и на Пасху.Подробности по ЛавреМинистр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о законности получения раскольничьей "Православной церковью Украины" разрешения на Рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре и раскрыл детали получения разрешения.По его словам, еще 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему передачи Успенского собора и Трапезной церкви в государственное учреждение. Во время заседания членом комиссии от монастыря О.Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Александру Руднику о наличии запросов от "ПЦУ" и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе.Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 (12:41 по Москве – Ред.) того дня запросов и распоряжений о проведении богослужений "ПЦУ" не поступало.Но уже во второй половине дня поступило обращение от управления "Киевской митрополии" "ПЦУ" о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года."Рассмотрев обращение и учитывая разрешение министерства культуры и информационной политики, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - отметил Ткаченко.В ночь на 1 января каноничную Украинскую православную церковь лишили доступа в Успенский собор и Трапезную церковь в Верхней Лавре. Государство отказалось продлевать аренду этих храмов УПЦ несмотря на то, что последняя внесла значительный вклад в восстановление храмов. Позже пресс-служба "ПЦУ" сообщила, что лидер этой религиозной организации Сергей Думенко, также известный как Епифаний, 7 января в Успенском проведёт богослужение. Один из иерархов "ПЦУ" Иван Зоря, также известный как Евстратий, пригрозил каноничной церкви преследованиями, если та воспротивится службе "ПЦУ".

https://ukraina.ru/20230106/1042418030.html

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https://ukraina.ru/20230103/1042373215.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники